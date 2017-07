Attijariwafa bank consolide sa proximité avec les petites entreprises d’Aït Melloul

Après le lancement de la plateforme web DarAlMoukawil.com, Attijariwafa bank consolide sa proximité avec les petites entreprises et ouvre son premier Centre Dar Al Moukawil à Aït Melloul. Fidèle à son engagement de soutenir le développement des très petites entreprises et consciente du rôle important qu’elles jouent dans la dynamisation de l’économie nationale et la création d’emplois, Attijariwafa bank concrétise une nouvelle initiative pour confirmer sa volonté de contribuer activement à l’encouragement de l’entrepreneuriat et à l’accélération de la croissance des TPE.

En effet, Attijariwafa bank a ouvert son premier centre « Dar Al Moukawil », un concept exclusif dédié à l’accompagnement des TPE qui vient enrichir les services de la plateforme web gratuite Daralmoukawil.com lancée il y a un an. A ce titre, la banque, a procédé le vendredi 21 juillet à l’inauguration de ce nouveau Centre en présence des représentants officiels de la région Souss-Massa, de la préfecture d’Inezgane Ait Melloul, de la Chambre de commerce, d’industrie et de services d’Agadir, des Chambres régionales d’agriculture, de pêche et d’artisanat, des directions régionales de la CGEM et du CRI ainsi que des fédérations et associations professionnelles de la région.

Il est à rappeler qu’en juin 2016, Attijariwafa bank a mis en service l’espace digital Daralmoukawil.com, une plateforme qui donne accès aux petites entreprises et aux porteurs de projets à des formations et des informations dans tous les domaines liés à l’entrepreneuriat. Elle permet aussi des mises en relation avec des partenaires potentiels et des experts afin de les aider à entreprendre sereinement et à améliorer la gestion de leur entreprise. Daralmoukawil.com c’est aussi une vaste base de données, de vidéos, documents, modèles, guides, cours en lignes et webinaires mis gracieusement à la disposition des petites entreprises. Aujourd’hui, cette plateforme s’enrichit par des structures physiques dédiées qui proposent aux TPE des prestations personnalisées et sur-mesure d’information, de formation et de mise en relation fournies par des conseillers spécialisés. En effet, après Aït Melloul, plusieurs centres verront le jour d’ici fin 2017.

Les centres « Dar Al Moukawil » se proposent comme centres d’expertise, d’accompagnement et de conseil, notamment pour la création de l’entreprise, le développement de projets, l’accès aux marchés, ou encore l’activation des mécanismes de l’Etat dédiés au soutien des TPE, etc.

Ces nouveaux centres offrent des espaces d’information dédiés : bibliothèque de guides thématiques, informations utiles sur bornes digitales et tablettes, etc. Des conseillers disponibles sur place sont à l’écoute des clients et non clients de la banque afin de leur apporter des éclairages et un accompagnement sur toutes leurs préoccupations : processus de création d’entreprise, réalisation d’une étude de marché, mise en relation avec les partenaires de la banque, orientation et inscription aux mécanismes de l’Etat, éducation financière et renforcement des compétences pour les auto-entrepreneurs, etc.

Ces centres sont également dotés d’espaces offrant des formations et des séminaires thématiques à fréquence quotidienne animés par des experts, ainsi qu’un espace technologique doté d’automates de Libre Service Bancaire et de bornes interactives pour permettre aux visiteurs du centre une grande souplesse dans l’accès aux services de la banque et aux conseillers de Dar Al Moukawil.