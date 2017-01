Assemblée générale de l’AOS du supérieur

L’Association des œuvres sociales de l’enseignement supérieur et de la formation des cadres organise son assemblée générale samedi 7 Janvier 2017 à l’amphithéâtre Charif Al Idrissi de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université Mohammed V de Rabat.

Troisième rencontre du genre, cette AG qui permettra le renouvellement des instances de l’Association, impulsera une nouvelle dynamique avec des propositions plus adaptées aux évolutions actuelles du secteur et mettra en place une nouvelle approche des actions à entreprendre, plus appropriée, afin de répondre au mieux aux attentes des adhérents et de leurs familles.