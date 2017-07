Appel à la préservation de la cohésion sociale et de la stabilité

Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq, a présidé, lundi à Berkane, la cérémonie d'installation de Mohamed Ali Habouha que S.M le Roi Mohammed VI a nommé gouverneur de la province de Berkane.

Dans une allocution de circonstance, Abdelkrim Benatiq a souligné la haute sollicitude dont S.M le Roi entoure les habitants de la province avant de louer les compétences de Mohamed Ali Habouha et son expérience professionnelle.

Le mouvement dans le rang des responsables traduit le nouveau concept d'autorité, initié par le Souverain, érigeant le Maroc en un modèle singulier dans la région dans ce domaine, a souligné le ministre.

Ce concept prône l'instauration d'un maximum d'interaction entre les responsables et la population, la présence permanente sur le terrain, outre la promotion de la culture de l'écoute et de la réactivité en vue de résoudre les différents problèmes, a-t-il relevé.

A la faveur de la clairvoyance de S.M le Roi Mohammed VI et de ses choix judicieux, le Maroc a surmonté l'ensemble des difficultés que les pays arabes ont dû affronter, devenant ainsi une exception dans toute la région.

Abdelkrim Benatiq a appelé à la préservation de la cohésion sociale et de la stabilité du pays à la faveur de la démocratie et de l'adhésion du citoyen au projet sociétal national. Après s'être félicité de l'Initiative nationale pour le développement humain, considérée comme une référence par nombre de pays particulièrement africains, le ministre a insisté sur l'impératif de l'adhésion de tous à ce chantier, lancé par le Souverain.

Le ministre a également mis en avant le potentiel, notamment agricole, dont jouit la province, se disant convaincu de la capacité de cette région, qui a bénéficié d'un grand développement au cours des dernières années, à servir de plateforme dans le secteur de l'industrie agroalimentaire.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence notamment du wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, et du président du Conseil de la région, Abdenbi Bioui.