Appel à l’opérationnalisation du rôle constitutionnel des régions

Les participants à une conférence organisée, samedi soir à Rabat, ont appelé à l'opérationnalisation effective et réelle du rôle des régions, tel qu’il est énoncé dans la Constitution de 2011.

Les intervenants ont souligné, lors de cette rencontre tenue sous le thème "Programme gouvernemental 2017 : face aux défis de la régionalisation avancée", que la Constitution a doté la région de larges attributions et compétences qui n’ont pas été mis en oeuvre dans leur globalité, notamment en matière de décentralisation de prise de décision et de transfert du pouvoir décisionnel.

L'opérationnalisation du rôle des régions permettra de faire face aux défis sociaux, économique et environnementaux aussi bien à l’échelle locale que nationale, ont-ils indiqué, notant que vu le contexte actuel, le Maroc est appelé aujourd'hui plus que jamais a relevé les défis de la régionalisation avancée, qui constitue non seulement un levier de développement mais également un moteur de solidarité, de progrès et de sécurité.

La décentralisation, qui a pour objectif de permettre aux collectivités locales de gérer leurs propres affaires, doit être respectée en tant que principe de base, ont-ils précisé, ajoutant que cette nouvelle conception de gestion territorialisée renforce la participation des citoyens dans la gestion de la chose publique, et ce à travers la mise en place de projets concrets et d’un dialogue permanent.

Les intervenants ont également examiné la question de la régionalisation sous un angle du genre, tout en mettant l’accent sur la participation de la femme en politique, notamment dans le nouveau gouvernement, qui demeure faible.

Initiée par le Connectin Group International (CGI) en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, cette conférence a pour but de lancer le débat autour du programme gouvernemental et la régionalisation avancée qui s’inscrit dans le cadre d’un Etat démocratique décentralisé et marque un saut qualitatif dans le processus de démocratisation de la société.

Créé en 2011, le CGI est un réseau de femmes qui vise la promotion des compétences féminines, leur accès à des postes de décision et leur engagement en tant que citoyennes.