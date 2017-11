Antonio Guterres, sur le point de nommer Colin Stewart chef de la MINURSO

Selon des sources médiatiques généralement bien informées, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, est sur le point de nommer l’ancien diplomate canadien, Colin Stewart, comme chef de la MINURSO.

Le chef de l’ONU avait informé mercredi le Conseil de sécurité de son intention de nommer Colin Stewart comme son nouveau représentant spécial et chef de la MINURSO.

Ayant procédé aux consultations d’usage, il a transmis cette proposition sous la procédure de silence.

Si le Conseil n’émet pas d’objection à cette proposition, le diplomate canadien sera confirmé comme nouveau chef de la MINURSO.

Colin Stewart, 56 ans, a occupé plusieurs postes au sein de l’organisation onusienne. Il a été directeur adjoint et chef de cabinet du Bureau des Nations unies auprès de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba de 2011 à 2016. Colin Stewart cumule également une expérience en tant que consultant indépendant dans le domaine des élections et du développement démocratique.

Ancien porte-parole du ministère des Affaires étrangères canadien, il avait auparavant rejoint la mission intégrée des Nations unies au Timor-Leste (Minut) en tant que chef politique puis en tant que chef de cabinet par intérim.

Il a également représenté le centre Carter en Cisjordanie occupée et à Gaza ainsi que en République démocratique du Congo (RDC).