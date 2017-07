Amélioration de la croissance au premier trimestre

La croissance économie nationale a enregistré une croissance de 3,8% au premier trimestre 2017 contre 1,6% durant la même période de l’année 2016. Une évolution soutenue particulièrement par l’important rebond de l’activité agricole, a expliqué le Haut-commissariat au plan (HCP).

Cette croissance a été tirée par la consommation finale des ménages et l’investissement dans le contexte d’une inflation maîtrisée et d’une augmentation des besoins de financement de l’économie nationale, a indiqué le HCP dans une note d’information sur la situation économique nationale au premier trimestre 2017.

Après avoir enregistré une forte baisse de 9,1% durant le premier trimestre de l’année 2016, la valeur ajoutée du secteur primaire en volume, corrigée des variations saisonnières, a connu une amélioration de 12,1% durant la même période en 2017, a-t-il noté.

Selon l’organisme public, cette évolution est attribuée à la hausse de 14,2% de l’activité de l’agriculture au lieu d’une baisse de 10,9% une année auparavant et à la baisse de celle de la pêche de 8,1% au lieu d’une hausse de 12,7%.

De son côté, la valeur ajoutée du secteur tertiaire a affiché une croissance de 3% au lieu de 2,4% le même trimestre de l’année 2016.

« A l’exception des services de l’éducation, de la santé et de l’action sociale qui ont affiché une diminution de 1,1% au lieu d’une hausse 1,3%, toutes les composantes du secteur ont pu dégager des croissances positives de leurs valeurs ajoutées », a relevé le Haut-commissariat.

Il s’agit notamment des hôtels et restaurants avec 7,7% au lieu d’une baisse de 0,8%; des transports (+4,8% au lieu de +1,4%); des services rendus aux ménages et aux entreprises (+4,6%, équivalent au même taux enregistré une année plus tôt).

Autres composantes du secteur ayant enregistré une croissance positive de leurs VA, le commerce avec 4,2% au lieu de 3,4%; les postes et télécommunications (+3,5% au lieu de +6,5%); les services financiers et assurances (+ 2,7% au lieu de +1,1%) et les services rendus par l’administration publique générale et la sécurité sociale (+1,9% au lieu de +0,7%).

Dans sa note, le HCP a en revanche relevé que la valeur ajoutée du secteur secondaire a connu un ralentissement de son rythme de croissance qui, de 2% le même trimestre de l’année précédente, est passée à 1,7%.

En cause, une moindre hausse de la valeur ajoutée des activités de l’industrie d’extraction de 6,1% au lieu de 8,2% et des industries de transformation à 2,3% au lieu de 0,9%. En plus de la baisse de celle de l’électricité et eau de 0,9% au lieu d’une hausse de 1,2% ainsi que du bâtiment et travaux publics de 0,4% au lieu d’une hausse de 3%.

Le HCP a ainsi estimé qu’au total, la valeur ajoutée des activités non agricoles a connu, ainsi, une hausse de 2,4%, soit le même taux affiché au premier trimestre de l’année 2016.

« Dans ces conditions, avec le net ralentissement de l’accroissement des impôts sur les produits nets des subventions à 3% au lieu de 8,8%, le PIB en volume s’est accru de 3,8% durant le premier trimestre 2017 au lieu de 1,6% une année auparavant », a-t-il souligné.

Toujours selon le HCP, aux prix courants, le PIB a connu une augmentation de 4,1% durant le premier trimestre 2017. De ce fait, la hausse du niveau général des prix a été de 0,3% au lieu de 0,1% une année auparavant.

Dans le document, il est aussi ressorti que la croissance a été soutenue par une demande intérieure en augmentation et freinée par la contribution négative des échanges extérieurs.

En effet, la demande intérieure a progressé de 4,8% au premier trimestre 2017 au lieu de 4,3% la même période de l’année 2016, contribuant ainsi pour 5,2 points à la croissance économique nationale au lieu de 4,6 points.

Selon le HCP, « les dépenses de consommation finale des ménages ont connu une hausse de 4% au lieu de 3,4%, contribuant pour 2,4 points à la croissance au lieu de 2 points. De même, la consommation finale des administrations publiques a affiché une augmentation de 0,9% au lieu de 2,6%, avec une contribution à la croissance de 0,2 point au lieu de 0,5 point ». Alors que l’investissement brut a enregistré, de son côté, une augmentation de 9,1% au lieu de 7,4%, avec une contribution à la croissance de 2,6 points au lieu de 2,1 points, durant le même trimestre de l’année précédente.

En ce qui concerne les exportations de biens et services, ils ont affiché une hausse de 4,6% durant le premier trimestre 2017 au lieu de 6,3% une année auparavant, alors que les importations ont connu un accroissement de 7% au lieu de 12,5%.

Et le HCP de constater que « les échanges extérieurs de biens et services continuent à dégager, ainsi, une contribution négative à la croissance, même moins marquée, se situant à -1,4 point au lieu de -3 points le même trimestre de l’année précédente ».