Aït Laârif de retour au pays

Après une très longue absence du Maroc, l’ex-joueur du WAC et du RAJA, Abdelhak Aït Laârif sera de retour au Pays aujourd’hui samedi. Victime d’une grosse arnaque, l’ex-chouchou du public casablancais a été contraint se réfugier au Golfe. Et c’est pour être au chevet de sa mère souffrante qu’il a décidé de regagner Casablanca.

De source sûre, nous apprenons qu’il y aura du monde à son accueil entre fans, amis et ex-coéquipiers prêts à l’assurer de leur soutien. Espérons que les autorités feront l’effort de comprendre sa situation avant qu’une heureuse issue ne soit trouvée à un problème dont il est la première victime.