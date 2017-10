Air Arabia inaugure sa base opérationnelle d’Agadir

En présence de ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie solidaire, du Wali de la région Souss-Massa, le président de la région Souss-Massa et le directeur de l’ONMT, le Groupe Air Arabia Maroc, le premier transporteur à bas coût au Maroc, a inauguré officiellement, le 7 octobre 2017, sa nouvelle base opérationnelle d’Agadir.

Ainsi, l’aéroport Agadir-Al Massira sera connecté à sept nouvelles destinations avec un total de 14 fréquences hebdomadaires permettant des vols à partir de sept villes européennes : Dublin, Manchester, Cologne, Toulouse, Stockholm, Munich, Copenhague avec un total de 149.292 sièges, une nouvelle connexion à des prix très compétitifs.

Dans un communiqué du groupe, Monsieur Ali Adel, président directeur général du Groupe Air Arabia a fait savoir que le lancement de la nouvelle base d’Agadir rentre dans le cadre de la stratégie adoptée par Air Arabia Maroc visant la diversification des marchés émetteurs. Il a ajouté que cette stratégie va de pair avec celle menée par les autorités du tourisme, à savoir rendre la destination Maroc plus accessible par des vols directs au départ des quatre coins de l’Europe.

Dans sa déclaration, le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie solidaire, Mohamed Sajid, a souligné l’importance de cette initiative visant améliorer la compétitivité de la ville d’Agadir en tant que destination touristique. De même, le ministre a appelé l’ensemble des professionnels du tourisme à être au niveau de cette initiative afin de relancer le tourisme, un secteur clé du tissu économique de la région Souss-Massa.

De sa part, la directrice générale d'Air Arabia, Laila Mashbal, a affirmé que le lancement d'un nouveau centre opérationnel à Agadir contribuera inévitablement à la qualité de l'activité touristique à Agadir comme destination touristique privilégiée au niveau mondial. Elle a ajouté que le Groupe Air Arabia lancera à Agadir une station pour la maintenance des avions Airbus 320, appareils d’exploitation pour cette liaison Agadir-Europe.

A leur arrivée, touristes, voyageurs et MRE ont exprimé leur satisfaction de voir cette nouvelle connexion qui reliera directement Agadir aux villes européennes.

Rappelant que la ville d’Agadir est la 6ème destination marocaine de la filiale locale d’Air Arabia qui propose les 7 lignes à partir de 70 euros au départ de l’Europe et de 699 DH au départ du Maroc.