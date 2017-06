Ahmadou El-Katab

Débarqué à Quito pour prendre part à la cérémonie d’investiture, du nouveau président équatorien Lenin Moreno, le chef du Polisario a saisi l’occasion de la présence du ministre israélien auprès du cabinet du Premier ministre et membre influent du Likoud, Ayoub Kara, pour prendre langue avec lui.

De quoi ont parlé ces deux hommes aux points de vue, jusque-là, diamétralement opposés ? Nul ne peut le dire. Les médias du Polisario, comme ceux d’Alger généralement très prolifiques sur tous les mouvements de Brahim Ghali n’ont pipé mot de cette rencontre. Mais si les médias d’Alger et de Tindouf ont passé la rencontre sous silence, elle a été immortalisée par le photographe du très sérieux journal israélien, The Times of Israël.

Mais on comprend la gêne de nos confrères de l’Est qui ressassent à longueur de journée les slogans que leur dictent les autorités algériennes et notamment ceux relatifs à l’entité sioniste. Slogans dont l’objectif essentiel était de convaincre les populations des camps de la similitude entre leur cas et celui des Palestiniens. Une comparaison qui a souvent valu des protestations officielles de la part de ces derniers, gênés de la confusion que les supporteurs de la chimère séparatiste veulent entretenir et semer entre une cause juste, celle de nos frères palestiniens, et une autre inventée de toutes pièces dans les couloirs feutrés du palais de La Mouradia.