Agadir abrite la deuxième édition de la Conférence Climate Chance pour l’environnement

Après la COP 22, Marrakech 7-18 novembre 2016, la ville d’Agadir abritera du 11 au 13 septembre la 2ème édition du Sommet Climate Chance qui réunira des acteurs non étatiques engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique et des personnalités issues des différents Groupes Majeurs reconnus par la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) représentant plus de 80 nations.

Cet événement mondial a pour objectif : « de faire état de l’avancement des négociations climatiques avec les grands acteurs de l’Accord de Paris et de la COP22, notamment suite à l’annonce du retrait des Etats-Unis ». De même, les négociations porteront sur le progrès de l’action des acteurs du climat tout en rappelant le chemin parcouru depuis la 1ère édition de Climate Chance tenue à Nantes en 2016. Il s’agit donc «de faire état des lieux de la mobilisation des acteurs non-étatiques, du progrès de l’action, des difficultés rencontrées».

La ville d’Agadir souhaite réussir ce sommet tenu en Afrique, un moment fort « pour favoriser la mutualisation des expériences et des innovations ». Le choix de la ville part de son engagement en matière de développement durable, particulièrement dans le domaine des énergies renouvelables et du tourisme durable. Le grand pari de ce sommet reste la réalisation des différentes résolutions de la COP22, Marrakech 2016, et l’Accord historique de la COP 21, Paris 2015.

Au programme plus de 80 ateliers, à hauteur de 90 minutes, 16 forums autour d’une quinzaine de thématiques : l’eau, les océans, l’agriculture, la forêt, la mobilité et le transport, la biodiversité, l’éducation et la sensibilisation aux changements climatiques, Smart Cities et villes nouvelles, l’énergie et le rôle des collectivités au Maroc, la sensibilisation et l’implication des jeunes, l’agroécologie et l’adaptation, l’eau et la question des droits de l’Homme, les femmes face aux changements climatiques….

Les organisateurs prévoient des séances plénières où les participants se retrouveront autour de grands sujets. La plénière inaugurale a pour objet : «L’Accord de Paris : 2 ans après», une occasion de faire le point avec les grands négociateurs de l’Accord de Paris. Le mardi 12 septembre est consacré à l’Afrique avec une plénière thématique : «Les villes africaines face au défi climatique». La troisième séance a pour thème : «Comment aligner les flux de financements pour une action climatique locale». Cette plénière abordera «les progrès réalisés en matière d’accès aux financements par les acteurs non-étatiques et d’alignement des flux économiques avec une trajectoire 2°C».

Prendront part à ce grand rendez-vous climatique les collectivités territoriales, les entreprises, les associations, les fédérations professionnelles, les organisations non-gouvernementales, les organismes scientifiques et les bailleurs de fonds, entre autres.

En parallèle le Sommet a mis en place un espace ouvert de plus de 2000 m2. Cet espace sera un lieu de rencontres des acteurs non-étatiques impliqués dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il abritera pendant trois jours des stands d’expositions et un lieu de travail et de démonstration.

A rappeler que le sommet est organisé par la Région Souss-Massa et l’Association Climate Chance.