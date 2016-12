Agadir à l’heure du Festival national du théâtre hassani

La 3ème édition du Festival national du théâtre hassani (FNTH) se tiendra du 29 au 31 décembre courant à Agadir, à l'initiative de la troupe "Wafae Agadir du Théâtre".

Cette manifestation vise à promouvoir le théâtre hassani à travers le rayonnement de la culture hassanie à l’échelle nationale en tant que composante de la culture et de l’identité marocaines, le 4ème art étant un mode expressif qui permet le développement de visions artistiques et partant rapproche le spectateur de cette culture, indique un communiqué des organisateurs.

Ce festival ambitionne également de contribuer au développement de la pratique théâtrale professionnelle dans les régions du Sud du Royaume et de mettre en valeur les atouts et particularités du théâtre hassani, tout en renforçant les liens entre les artistes et comédiens de différents bords, ajoute la même source.

Parallèlement aux représentations théâtrales qui seront données dans la salle "Ibrahim Radi", le programme de cette édition prévoit d’autres manifestations notamment des rencontres, des ateliers de formation et des soirées musicales et poétiques.

La présidence du jury, devant départager les pièces théâtrales en lice, a été confiée cette année au dramaturge Houcine Chaâbi.

Cette édition rendra un hommage à l’artiste et directeur du Festival de Dakhla du théâtre hassani Tawfiq Charaf Eddine et au dramaturge Houcine Chaâbi. Cette édition est organisée en collaboration avec le ministère de la Culture, la commune urbaine d’Agadir, le Conseil régional du tourisme d’Agadir-Souss Massa, l’Association Souss-Massa pour le développement et la culture, le Conseil national des droits de l’Homme et la wilaya de la région de Souss-Massa.