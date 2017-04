Adoption de quatre projets de développement INDH à Ifrane

Le comité provincial de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) d’Ifrane, réuni mardi au siège de la province, a adopté 4 projets socio-économiques pour un coût global de plus de 4,72 millions de dirhams (MDH).

Ces projets, qui profiteront à plusieurs communes, concernent particulièrement le renforcement des infrastructures de base dans le domaine de la santé et la mise en place d'activités économiques.

Le premier projet porte l’aménagement du Centre commercial Sidi Assou au profit des marchands ambulants d’Azrou avec des investissements de l’ordre de 1,6 million de DH.

Le 2ème projet porte de son côté sur l’achat de deux ambulances équipées pour un coût global d’un million de DH au profit des communes rurales de Sidi El Mekhfi et Dayt Awa, alors que le 3ème projet concerne la construction d’une maternité à Timhdit avec un investissement de 1,5 million de DH pour l’accueil des femmes enceintes avant et après l’accouchement.

Ce projet vise à améliorer l’accès des femmes enceintes aux soins de base, à réduire la mortalité maternelle et néonatale et à améliorer la santé des femmes enceintes et des nouveau-nés.

Présidé par le gouverneur de la province d’Ifrane, Abdelhamid El Mazid, le comité provincial de l’INDH a approuvé également un projet de convention relatif à la construction de commerces en bois au profit de l’Association "Les produits d’artisanat d’Ifrane", projet qui sera réalisé en partenariat avec le fonds de l’INDH (200 mille DH), la commune territoriale d’Ifrane (300 mille DH) et l’association bénéficiaire ( 120 mille DH).

Un total de 274 projets d’un investissement global de 234,104 millions de DH ont été réalisés dans la province d’Ifrane durant la période 2011-2016, dans le cadre de l’INDH.Ces projets socio-économiques, culturels et sportifs ont été financés par le fonds de l'INDH à hauteur de 108, 294 millions de DH et le reste par les partenaires, selon des données statistiques du comité provincial de l'INDH de la province.

Ces projets ont bénéficié à plus de 113.348 personnes de différentes communes de la province avec un effet de levier de 54 %, note la même source.

S’agissant des activités génératrices de revenus (AGR), 54 projets ont été réalisés durant la même période pour un coût global de plus de 8,3 millions de DH.Ces AGR, financées avec une contribution du fonds de l'INDH à hauteur de 5,739 millions de DH, ont bénéficié à quelque 1.411 personnes.

La même source souligne qu’un total de 53 projets (hormis les AGR), ont été réalisés au titre de l’année 2016 avec un investissement global de plus de 30,305 millions de DH, bénéficiant à quelque 35.419 personnes. Ces projets portent sur le programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural (26 projets), le programme de lutte contre l'exclusion sociale en milieu urbain (9 projets), le programme de lutte contre la précarité (7 projets) et le programme transversal (11 projets).

Il est relevé aussi que 660 personnes ont bénéficié du programme de formation et développement des compétences au titre de l’année précédente à travers 7 sessions de formation d’une période de 25 jours pour un coût global de 125 mille DH. L’accent a été mis également sur le bilan du programme de communication de proximité de l’année 2016 à travers la réalisation de quelque 30 activités au profit de plus de 2.500 bénéficiaires pour un coût global de 276 mille de DH.