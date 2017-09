Acte 5 du Srixon Junior Tour

C’est sur le parcours du Casa Green Golf de Bouskoura que les golfeurs juniors du Maroc se sont donné rendez-vous les 23 et 24 septembre, le vendredi 22 étant consacré à l’entraînement et à la reconnaissance du parcours.

Comme lors des quatre précédentes étapes, le succès a sanctionné ce rendez-vous organisé par la Fédération Royale marocaine de golf qui ne manque pas de déployer des efforts constants en faveur de la promotion du golf auprès des jeunes.

Plus de 120 jeunes venus de la plupart des clubs du Royaume ont pris part à cet événement dont les résultats ont été comme suit :

Enfants (7/8 ans)

1er Boufoullous Anwar (R.G. Marrakech) : 14

2ème Zemmama Lilya (R.G.A.M.) : 12

3ème Belatar Yasser (R.G.A.M.) : 12

Poussins (9/10 ans)

1er Chennaoui Yanis : 22

2ème Hajali Amine : 19

3ème Trometter William Chadi : 18

Benjamins (11/12 ans) sur 2 jours

1er Benabdallah Ali (R.G.A.M.): 34/28 : 62

2ème Benqlilou Rayane (Tony Jaecklin Casa): 24/30 : 54

3ème Fakori Abdelmajid (R .G.A.M.): 30/24 : 54

Minimes (13/14 ans) sur 2 jours

1er Boutaleb Kamil (R .G.A.M.) :71/74 : 145

2ème Trometter Hugo Mazen (Casa Green Golf) : 71/78: 149

3ème Alran Baptiste (Indépendant) :77/73: 150

Cadets (15/16 ans)

1er Boutaleb Amine (R.G.A.M.) : 74/73: 147

2ème Bourehim Mohamed Nizar (Tony Jaecklin Casa): 74/74: 148

3ème Haddaji Mehdi (Casa Green Golf): 72/80: 152

Juniors (17/18 ans)

1er Dahmane Soufiane (Royal El Jadida) : 73/71 : 144

2ème Fakori Mehdi (Palm Golf Casa) : 74/75 : 149

3ème Fatmi Saad (R.G.A.M.): 79/78: 157

La cérémonie de remise des prix s’est déroulée dans une ambiance bon enfant avant que tout le monde ne se donne rendez-vous pour la 6ème étape du Srixon Junior Tour, prévue au golf de Mogador à Essaouira à l’occasion des Championnats du Maroc Junior.