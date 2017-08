Abdelouafi Laftit met en avant le caractère exemplaire de la coopération sécuritaire entre le Maroc et l'Espagne

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a mis en avant, mardi à Rabat, le haut niveau et le caractère exemplaire de la coopération entre le Maroc et l’Espagne en matière de sécurité.

Cette dynamique de coopération a permis de jeter les fondements d’un "partenariat sécuritaire basé sur la responsabilité partagée et la confiance mutuelle", a souligné Laftit dans une déclaration lors d’un point de presse conjoint avec son homologue espagnol Juan Ignacio Zoido.

Il a fait observer, dans ce sens, que la coopération sécuritaire entre les deux pays est régie par une série de conventions bilatérales, mises en œuvre au moyen de mécanismes de l’action commune et de la coordination continue.

Abdelouafi Laftit a souligné, dans ce contexte, que la coordination entre les appareils sécuritaires des deux pays a permis le démantèlement de plusieurs cellules terroristes au Maroc et en Espagne. "Je voudrais, à ce propos, saluer le travail colossal qu’accomplissent les services sécuritaires pour protéger le Royaume contre les attaques terroristes", a-t-il déclaré.

Le ministre a tenu également à saluer le rôle "efficace" des Centres de coopération sécuritaire maroco-espagnols au niveau de Tanger-Med et Algésiras, ainsi que le travail des officiers de liaison, des patrouilles maritimes conjointes et de l’équipe conjointe d’analyse et d’information en matière de lutte contre le trafic de drogue à travers des avions légers.

Au sujet de sa rencontre avec son homologue espagnol, Abdelouafi Laftit a affirmé qu'elle a été "caractérisée par l’honnêteté et le sérieux quant au traitement des affaires relatives à la protection de nos pays respectifs contre les menaces terroristes, l’immigration illégale et le crime organisé".

La visite du ministre espagnol, qui intervient suite aux attentats de Barcelone, s’inscrit "dans le cadre des consultations régulières entre le Maroc et l’Espagne sur les affaires d’intérêt commun, particulièrement la lutte contre le terrorisme international", a-t-il dit.

Concernant les investigations en cours, elles font l’objet d’une totale collaboration entre les services sécuritaires marocains et leurs homologues espagnols, a indiqué le ministre.

Pour ce qui des enfants des immigrés marocains de la deuxième et troisième générations qui ont vu le jour dans les pays européens, le ministre de l’Intérieur a souligné qu’ils ont besoin d’une attention toute particulière qui les aidera a échapper des griffes du terrorisme, essentiellement au sein des mosquées non contrôlées ou entre les mains de certains imams extrémistes.