Abdelkrim Benatiq reçoit une délégation parlementaire suédoise

Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq, a reçu une délégation parlementaire suédoise présidée par Lars Tyskland et qui était accompagné par l’ambassadrice de Suède au Maroc.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue les relations historiques entre les deux pays et ont discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale notamment dans le domaine de la migration et l’intégration.

A cette occasion, Abdelkrim Benatiq a présenté à la délégation suédoise la politique d’immigration et d’asile que le Maroc a adoptée depuis 2013 conformément aux orientations de S.M le Roi Mohammed VI. Laquelle politique a permis au Maroc de devenir une terre d’accueil, alors qu’avant il était un pays de transit.

Cette nouvelle politique, selon le ministre marocain, est le fruit d’un diagnostic du phénomène migratoire fait par le CNDH dont le rapport a constitué une plateforme essentielle pour l’adoption de cette politique.

Il a également rappelé que le gouvernement a procédé à la régularisation de la situation des migrants et des demandeurs d’asile résidant au Maroc. Et après quoi, le gouvernement est passé à une autre étape pour garantir les conditions d’intégration de ces personnes dans la société marocaine, et ce en accordant le droit à l’éducation aux enfants des migrants et en leur garantissant les soins de santé et la sécurité sociale à l’instar de tous les Marocains.

Le président de la délégation parlementaire suédoise a, pour sa part, assuré que le Maroc a consenti des efforts considérables pour contrer le flux migratoire vers l’Europe, tout en saluant la nouvelle politique marocaine en matière d’immigration et d’asile qui est considérée comme un modèle dans la région.