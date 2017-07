Abdelkrim Benatiq : Les Marocains du monde constituent une richesse et une valeur ajoutée

Ainsi que nous l’avions écrit dans notre édition d’hier, la présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Miriem Bensalah Chaqroun, et le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des MRE et des Affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq, ont procédé, lundi à Rabat, au lancement officiel de la plateforme « Marocains entrepreneurs du monde » (MeM) constitutive de la 13ème région de la CGEM.

Dans l’allocution qu’elle a prononcée en l’occasion, la présidente de la CGEM a mis en exergue le fait que les Marocains entrepreneurs du monde forment une assistance plurielle qui illustre bien le dynamisme de leur communauté.

Pour sa part, Abdelkrim Benatiq a fait part de son bonheur, mû par sa présence à cette rencontre, qui, selon lui, démontre la qualité du partenariat et de la coopération entre le ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration et la Confédération générale des entreprises du Maroc.

Il a, par la suite, rappelé que l’objectif visé à travers la MeM consiste à faire en sorte que les Marocains résidant à l’étranger puissent participer au développement à la fois économique et social que connaît leur pays d’origine. « La 13ème région est une réponse parmi tant d’autres, mais une réponse. Elle est à la fois réalisable, concrète et opérationnelle. C’est même, d’après les experts, l’articulation entre migration et développement. Certes l’immigration peut être conçue comme un choix individuel afin de réaliser des aspirations personnelles, mais l’immigration dans sa dimension collective peut être un levier pour un vrai développement », a déclaré le ministre délégué. Lequel a considéré les 5 millions de Marocains résidant à travers le monde comme des acteurs essentiels pour une vraie coopération, à la fois efficace et riche entre les pays d’accueil et leur pays d’origine.

A cet égard, il a indiqué vouloir constamment solliciter ces hommes et femmes, hautement qualifiés. Car il voit en eux une interface essentielle pour de vrais transferts technologiques, mais aussi, un pont suspendu en permanence pour rapprocher la culture du pays d’origine et d’accueil.

Abdelkrim Benatiq a aussi précisé que nos concitoyens résidant sous d’autres cieux représentent 12 % de la population marocaine et connaissent dernièrement des limitations profondes qui touchent, à la fois, leur répartition géographique, leur démographie et leur situation socioéconomique.

Chiffres à l’appui, le ministre délégué a mis en relief la compétence des MRE. 400.000 d’entre eux ont Bac +5, 7.000 sont médecins ou chercheurs et 499.000 sont de hauts responsables des départements scientifiques de plusieurs universités.

C’est de la richesse et de la valeur ajoutée, a-t-il affirmé en rappelant la politique migratoire adoptée par le Maroc sous l’égide de S.M le Roi Mohammed VI qui considère la migration comme un facteur de développement dont doivent profiter aussi bien le pays d’accueil que le pays d’origine.