A la recherche des cerveaux subsahariens

Prendre la courageuse décision de quitter le cocon familial pour privilégier des études à l’étranger est une volonté animée par des raisons aussi nobles que multiples. Tout d’abord, c’est un projet sociétal permettant de se construire un avenir, apprendre une langue étrangère, ou encore découvrir une nouvelle culture. Plus que ça, c’est en quête d’un enseignement de qualité que les 18000 étudiants africains originaires de 42 pays poursuivent leurs études au Maroc. Des statistiques, que le Forum de l’étudiant africain entend accroître de façon pérenne et exponentielle, d’autant plus que chaque étudiant étranger participe à l’économie du pays en dépensant la coquette somme de 75.000 DH annuellement.

Fruit de l’étroite collaboration qui régit la relation entre le Centre marocain de promotion des exportations (Maroc Export) et le Groupe l’étudiant marocain, spécialiste de l’information et l’aide à l’orientation, la plateforme du Forum de l’étudiant marocain se veut être la plaque tournante du processus qui vise à promouvoir le Royaume du Maroc comme valeur sûre dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la formation, mais aussi soutenir leur développement.

La caravane Edu Maroc, lancée à l’orée de l’année 2014, peut déjà se targuer d’avoir établi un contact concret, en allant prospecter sur des terres subsahariennes, estimées comme marchés à fort potentiel de recrutement estudiantin : le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Congo Brazzaville et la République démocratique du Congo.

Cette plateforme de promotion offre donc une exposition continentale à ces établissements supérieurs ou de formation dont la moyenne des frais d’inscription et de scolarité ne dépasse pas les 50000 DH par an. Par ces réunions, le Forum dont le financement est assuré à hauteur de 66 % par Maroc Export et 34 % par les établissements participants, dissémine informations et conseils à tout bout de champ, mais permet également à ses visiteurs de passer des tests et des entretiens, ou encore de procéder sur place aux inscriptions. Lesdits forums sont agrémentés de rencontres entre les acteurs de l’éducation de chaque pays, sous forme de réunion B to B (entre entreprises).

Fort d’une satisfaction générale des participants et d’un retour positif des étudiants, à travers les 10 événements organisés depuis son lancement, le Forum aura bénéficié aux 40 établissements participants dont 36 établissements supérieurs et quatre de formations professionnelles. De ce fait, les différents rapports de résultats relatifs aux 4 forums précédemment organisés font état de plus de 1400 inscriptions d’étudiants

Quand il s’agit d’ambition, le Forum de l’étudiant africain n’est pas en reste. Ainsi, porté par l’intérêt grandissant des jeunes africains quant à la poursuite de leurs études sur le sol marocain, le Forum de l’étudiant africain prévoit d’étendre son champ d’action à plus de 15 pays, tels que le Mali, la Mauritanie ou encore la Guinée Conakry. De plus et au-delà de l’aspect physique de la caravane arpentant l’Afrique en quête de notoriété, l’alternative d’organiser des Forums virtuels est fortement envisagée, grâce aux nouvelles technologies d’information et de communication, et notamment le Web. Une formule qui présente l’avantage de réduire les distances entre les étudiants africains et les établissements marocains, en s’appuyant sur des standards interactifs. Il est aussi prévu la distribution d’un support papier d’information et de promotion en format tabloïd au sein des lycées et autres établissements supérieurs des pays jouissant d’un marché à fort potentiel.