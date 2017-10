A 63 ans, Jackie Chan aimerait se diversifier

Jackie Chan est à l'affiche de "The Foreigner", réalisé par Martin Campbell à qui l'on doit également "Casino Royale". Dans ce film, l'acteur cherche à venger le décès de sa fille.

Dans une interview accordée à People China, la star des films d'action regrette qu'on ne lui offre pas de rôles plus diversifiés. "Je fais des comédies depuis tellement longtemps, je veux juste faire quelque chose de différent. Quand je regarde des films américains comme 'Taken', je me dis que ce sont des films qui m'iraient bien, comme 'La La Land'. Je peux danser, je peux chanter. Je pourrais faire 'Mamma Mia!' aussi."

Jackie Chan, 63 ans, aimerait qu'Hollywood lui laisse la possibilité de démontrer ses talents. "Je veux prouver que je suis un vrai acteur. Je ne suis pas juste un acteur de films d'action."

Il commence sa carrière très jeune comme cascadeur, puis comme figurant. En 1972, il côtoie ainsi son modèle Bruce Lee dans La Fureur de vaincre. Jackie Chan prend vite du galon. Il tourne avec le confirmé Lo Wei et les débutants John Woo et Yuen Woo Ping, ce dernier lui offrant deux de ses plus grands succès : Drunken Master et Snake in the Eagle's Shadow. Dans ces films, Jackie Chan commence à développer un style particulier mêlant action et comédie, style qui deviendra sa marque de fabrique.

Jackie Chan transforme le difficile pari d'être à la fois populaire en Asie et dans le monde occidental. Son succès aux Etats-Unis prend une forme triomphale avec le film policier Rush hour (1998), qui aura deux suites (Rush Hour 2 en 2001 et Rush Hour 3 en 2007).