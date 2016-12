71 projets programmés dans le cadre de l'INDH à Moulay Yaacoub

Une enveloppe budgétaire de 22,98 millions de dirhams a été allouée pour la réalisation de plusieurs projets dans la province de Moulay Yaacoub au cours de l'année 2016.

Selon le comité provincial de l'INDH réuni mercredi, la contribution de l'INDH pour la réalisation de ces 71 projets est à hauteur de 21,20 MDH.

Ces projets réalisés, en cours de réalisation ou programmés pour 2017, concernent les domaines de l'éducation nationale (14), les routes et pistes (19), les activités génératrices de revenus (14) et l'intégration économique (3).

Ils portent aussi sur la construction des centres sociaux, le secteur de la jeunesse et des sports, le soutien aux associations de la société civile, l'adduction en eau potable, la formation et le renforcement des capacités.

La contribution de l'INDH à ces projets profitant à 54.000 personnes, se répartit entre le programme de lutte contre la précarité (11%), le programme transversal (49%) et le programme de lutte contre la pauvreté (40%).

Cette réunion, présidée par le gouverneur de la province de Moulay Yaacoub, Noreddine Abboud, a été l'occasion pour appeler notamment à un soutien au baccalauréat professionnel dans la province, de l'offre sanitaire par la réalisation du projet du centre de santé reproductive, ainsi que le secteur de la jeunesse par la construction d'une salle sportive couverte et un centre d'accueil.

A cette occasion, Abboud a plaidé pour une action collective impliquant tous les intervenants et pour une adhésion agissante au chantier de l'INDH permettant la réalisation des diagnostics spatiaux et l'élaboration de plans d'action étalés sur plusieurs années.

Il a exhorté à la mise en place d'indices unifiés de développement local pour faciliter l'opération de suivi et d'évaluation de l'impact des projets sur la population cible.

Une enveloppe budgétaire de l’ordre de 167,04 MDH avait été injectée entre 2005-2015 pour la réalisation de 492 projets à l’échelon de la province de Moulay Yaacoub dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain.

Ces projets à caractère socio-économique, culturel et sportif ont profité à 140.000 personnes, selon le comité provincial de l'INDH.