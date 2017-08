46 projets de loi adoptés par la Chambre des conseillers lors de la session d'avril

La Chambre des conseillers a clôturé, mardi, la session d'avril de l’année législative 2016-2017.

Intervenant à cette occasion, son président, Hakim Benchamach, a indiqué que la Chambre des conseillers a adopté 46 projets de loi, dont 34 portant sur l'approbation de conventions internationales et 12 projets de loi relatifs aux différents aspects socio-économiques, à leur tête le projet de loi de Finances 2017.

Pour ce qui est du contrôle de l'action gouvernementale, la Chambre a tenu lors de cette session 35 séances plénières, dont 14 consacrées aux questions orales, a souligné le président de la Chambre, rappelant que la présence des conseillers lors de ces séances a atteint une moyenne de 56% sur le nombre total des membres et près de 69% lors des séances des questions hebdomadaires.

Concernant les activités de contrôle et de prospection des commissions permanentes, il a relevé que ces dernières ont reçu, sous ce nouveau gouvernement, 19 requêtes de groupes et groupements dont le gouvernement a interagi avec 4 d'entre elles, alors que pour les missions de prospection et les visites de terrain, les commissions permanentes ont reçu 5 requêtes, dont 2 ont été satisfaites par le gouvernement.

Cette session a été marquée par le parachèvement des mesures réglementaires liées à la composition des deux commissions d’enquête sur l’Office national du tourisme et l’importation présumée des déchets par le gouvernement.

Hakim Benchamach a indiqué que le gouvernement a répondu lors de 14 séances à 242 questions orales, dont 51 d’actualité, sur les 749 questions qui lui ont été soumises.

L’Exécutif a également répondu à 79 % des questions écrites et la Chambre a tenu trois séances mensuelles portant sur la politique générale présentée par le chef du gouvernement.

Le président de la Chambre des conseillers a rappelé, en outre, que l’institution législative a accueilli 30 délégations parlementaires et gouvernementales ainsi que des personnalités diplomatiques, outre sa participation à 20 manifestations régionales et internationales.