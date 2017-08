3ème édition du Cinéma sans frontières de Saïdia

La 3ème édition du festival du cinéma de Saïdia "Cinéma sans frontières" aura lieu, du 23 au 27 août prochain dans la perle de la Méditerranée sous le thème "Tous pour la créativité marocaine".

Initié par l'Association Al Amal pour la cohabitation et le développement, ce festival verra la projection de 12 films, dont six longs métrages, en lice pour s'adjuger l'un des prix de la compétition, dont ceux de meilleurs réalisateur, scénariste et acteur, outre le grand prix "Perle Bleue", indiquent les organisateurs.

Le jury de cette 3ème édition, qui porte le nom du critique de cinéma Feu Nourredine Kechti, sera présidé par le réalisateur marocain Mohamed Ismail. Les films issus de plusieurs pays arabes et européens mais aussi du Maroc seront projetés dans des espaces ouverts.

Plusieurs tables rondes et ateliers seront organisés sur des thèmes en lien avec le cinéma et la littérature, l'image dans le cinéma marocain, le cinéma et les médias et les questions de l'immigration et des MRE dans le cinéma.

Cette manifestation artistique vise à promouvoir la culture cinématographique dans la région de l'Oriental, en particulier à Saïdia, servir de trait d'union entre les Marocains d'ici et d'ailleurs, mettre en relief les questions de l'immigration et des immigrés et promouvoir la culture de tolérance et de cohabitation, indique un communiqué de l'association.

Cet événement artistique sera organisé avec le soutien notamment du ministère de la Culture et de la Communication, du Conseil régional de l'Oriental, du Conseil provincial de Berkane et du Conseil régional du tourisme.