3ème Forum dédié aux compétences des Marocains résidant en Allemagne Pour l’encouragement des échanges d’expériences entre les deux pays

Dans le cadre des activités de la 13ème région consacrées aux Marocains du monde, la ville de Tanger accueillera, les 30 septembre et 1er octobre, le 3ème Forum dédié aux compétences des Marocains résidant en Allemagne placé sous le signe : «Marocain du monde, compétence du Maroc de demain».

Cette rencontre aura pour principaux objectifs, l’encouragement des échanges d’expériences entre les compétences allemandes et marocaines, la création de partenariat dans le cadre des investissements, au même titre que la création d’entreprises, d’énergie et de technologie novatrice, mais aussi l’éducation et la formation professionnelle. Et pour finir, l’encouragement des initiatives de développement des compétences propres aux Marocains résidant en Allemagne.

Les travaux dudit forum s’articuleront autour de trois principaux axes. L’axe investissement et création d’entreprises sera consacré aux opportunités d’investissement offertes aux Marocains du monde, et plus particulièrement au fonds d’investissement de la région 13. Cet axe verra aussi la présentation de plusieurs projets d’investissement des Marocains résidant en Allemagne.

Le second axe, les nouvelles technologies et énergies, fera, quant à lui, le point sur les projets d’investissement marocains en rapport avec le domaine des énergies renouvelables, et spécialement le plan d’énergie solaire 2020.

Le dernier axe sera dédié à l’éducation et la formation professionnelle. Il se déclinera sous forme d’un dialogue portant sur les points forts et les limites du système éducatif marocain, ainsi que la présentation du modèle allemand.

Cette 3ème édition représente un renforcement de la dynamique et du travail effectué en collaboration avec les réseaux des compétences marocaines en Allemagne, et ce en réponse aux recommandations de la rencontre organisée à Düsseldorf, les 15 et 16 avril 2016.

L’évolution des réformes entamées par le Royaume a démontré que la participation des Marocains, et particulièrement ceux résidant à l’étranger, est un impératif afin de mettre en œuvre une politique novatrice susceptible de renforcer le développement du pays.

Dans le cadre de la mise en place de cette politique, le principal axe porte sur la mobilisation des compétences des Marocains du monde en les exhortant à intégrer les réseaux qui leur sont dédiés en vue d’encadrer leurs apports pour la défense des intérêts du pays, ainsi que le renforcement des liens de coopération avec tous les intervenants, que ce soit au Maroc ou dans leurs pays d’accueil.

C’est dans cette optique que le ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration en collaboration avec la Confédération générale des entreprises du Maroc, a entériné, le 13 juillet dernier, la création de la 13ème région des entrepreneurs marocains du monde, afin de renforcer leurs acquis et expériences, mais aussi leur permettre de créer des liens dans le but de réaliser des projets novateurs à grande valeur ajoutée.