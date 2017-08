31 certificats négatifs délivrés à Essaouira en juillet

31 certificats négatifs pour la création d’entreprises ont été délivrés en juillet dernier, par la Délégation provinciale du commerce et d’industrie d’Essaouira, contre seulement 23 certificats négatifs délivrés durant la même période de l’année précédente.

"Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) viennent en tête du classement, avec 21 certificats négatifs, soit 68%, suivies de celles des personnes physiques, avec 09 certificats négatifs (29%), alors que les sociétés en nom collectif (SNC) occupent la dernière position, avec 01 certificat négatif, soit 3%", indique un rapport de conjoncture économique de la Délégation provinciale du Commerce et d’Industrie d’Essaouira parvenu à la MAP.

Et de poursuivre qu’au cours du mois de juillet dernier, le nombre des immatriculations au registre du commerce au tribunal de 1ère instance d’Essaouira, a atteint 19 contre 20 immatriculations enregistrées le mois précédent, soit une baisse de 5%.

Ainsi, les personnes physiques (PP) occupent la première place, avec 10 immatriculations (53%), suivies des SARL, avec 9 immatriculations, soit 47%, précise-t-on de même source.

Concernant la répartition territoriale des certificats négatifs délivrés durant le mois de juillet dernier, la ville d’Essaouira vient en premier rang avec 21 certificats négatifs, soit 68%, suivie des communes rurales d’Ounagha, Talmest, Had Dra, Tidzi, Sidi Kaouki, Smimou et Sidi Ghanem avec 10 certificats négatifs (32%), lit-on dans le rapport.

S’agissant des secteurs d’activités économiques, il est à noter que le secteur des services vient en premier rang avec 13 certificats négatifs (42%), suivi du secteur du bâtiment et travaux publics (BTP) avec 09 certificats négatifs, soit 29%, celui du commerce avec 05 certificats négatifs (16%), du secteur du tourisme avec 02 certificats négatifs (07%), tandis que les secteurs de l’industrie et de l’agriculture viennent en dernière position, avec 01 certificat négatif chacun (soit 3% chacun).

En termes d’investissements projetés, les créations d’entreprises enregistrées durant le même mois, pourraient générer un montant d’investissement de 12.400.000,00 DH, dont 06% proviennent des investissements des étrangers, avec 64 emplois projetés au lieu de 44 le mois précédent, explique le rapport.

En ce qui concerne le dépôt de marques, modèles et dessins industriels, la Délégation provinciale du commerce et d’industrie d’Essaouira a déclaré avoir reçu trois demandes concernant les marques dans les secteurs des industries agroalimentaires et du commerce, conclut la même source.