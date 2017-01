2M écope d’un avertissement pour une émission controversée

La Haute autorité de la communication audiovisuelle a adressé mardi un avertissement à la 2ème chaîne de télévision publique pour une émission ayant soulevé un tollé en novembre. A l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, une émission de 2M avait présenté fin novembre des conseils de maquillage pour cacher les ecchymoses des femmes battues.

La chaîne 2M a "enfreint certaines dispositions légales et réglementaires", a indiqué dans un communiqué le régulateur du secteur, rappelant qu'il est interdit d'"inciter directement ou indirectement à la violence à l'égard de la femme", ou de "porter atteinte à son image". Or, la vidéo incriminée présente "des solutions toutes faites" pour "s'accommoder des effets de la violence à l'égard des femmes", ce qui constitue un "encouragement, fût-il implicite, à banaliser ce phénomène", et ce en l'absence de "toute condamnation ou réprimande de la part de l'animatrice".

L'émission, mise en ligne sur le site Internet de la chaîne, avait suscité une foule de commentaires outrageants sur les réseaux sociaux, obligeant la chaîne à retirer la vidéo du site. La direction de 2M avait ensuite présenté ses excuses "les plus sincères".