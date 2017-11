19 personnes condamnées pour terrorisme

La Chambre criminelle de première instance chargée des affaires de terrorisme près l'annexe de la Cour d’appel de Salé a prononcé, jeudi, des peines allant de 2 à 6 ans de prison ferme à l’encontre de 19 prévenus condamnés dans des affaires liées au terrorisme.

La Chambre a ainsi condamné à 6 ans de prison ferme quatre accusés, à 4 ans de prison ferme deux autres et à 2 ans de prison un septième accusé.

Incarcérés fin 2016 à la prison locale de Salé, les sept accusés avaient été poursuivis pour "constitution d’une bande en vue de préparer et commettre des actes terroristes, non dénonciation d’un crime et apologie d’actes terroristes".

La Chambre a également prononcé des peines de 5 ans de prison ferme à l’encontre d’un seul prévenu poursuivi dans un dossier séparé, de 4 ans de prison ferme à l’encontre de 6 autres prévenus poursuivis dans un seul dossier, de 4 ans de prison contre un individu et de 2 ans contre un autre poursuivi dans un dossier séparé.

Dans le cadre d’un autre dossier, la Cour a condamné trois prévenus à trois ans de prison ferme pour apologie d’actes terroristes.

Par ailleurs, la même Cour a décidé de reporter au 7 décembre prochain l’examen de trois affaires dans lesquelles sont impliqués 23 autres prévenus pour permettre à la défense de préparer ses plaidoiries et de désigner des avocats dans le cadre de l’assistance judiciaire au profit des prévenus.