​Un bilan mitigé pour Centrale Danone

Sur la première partie de l'année en cours, Centrale Danone réalise un chiffre d'affaires consolidé en baisse de 2,8% à 3,22 milliards de dirhams (MMDH), sous l'effet de la décélération de l'activité sectorielle des produits laitiers, commentent les analystes de BMCE Capital Bourse.

A l’occasion de la publication des résultats biannuels du leader des produits laitiers au Maroc, les analystes financiers notent un repli de même ampleur au niveau de l’excédent brut d’exploitation (EBE) de Centrale Danone, qui ressort à 337 millions de dirhams (MDH).

Cette baisse s’explique essentiellement par l'effet combiné de la réduction du chiffre d'affaires et de l'inflation des coûts de certaines matières premières importées, ont-ils relevé, ajoutant que la marge d'EBITDA se stabilise à 10,5% comparativement au premier semestre 2016.

En revanche, le résultat net part du Groupe (RNPG) de la société cotée à la Bourse de Casablanca réalise un bond de 19,1% à 56 MDH, porté par la contraction des frais de structure et l'amélioration du résultat financier, en partie atténuée par l'effet des coûts exceptionnels.

Depuis le début de l’année, le titre Centrale Danone s’est apprécié de +31,13%, contre un repli de -33,33% en 2016 et une baisse de -43,66% depuis 2014.