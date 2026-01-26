Augmenter la taille du texte
Ziyad Baha rejoint les jeunes de l'OM

Lundi 26 Janvier 2026

Ziyad Baha rejoint les jeunes de l'OM
Ziyad Baha rejoint les jeunes de l'OM
L'attaquant marocain Ziyad Baha, révélation de la dernière CAN-U17 remportée par les Lionceaux de l’Atlas, a rejoint les jeunes de l'Olympique de Marseille (OM) en provenance du Real Bétis, indique-t-on auprès du club français de Ligue 1.

Considéré comme l'un des profils les plus prometteurs de sa génération, Baha a été formé au centre de formation de Malaga CF, avant de s'engager avec l'équipe des jeunes de Real Betis.

Il s'est illustré lors de la dernière Coupe d'Afrique des moins de 17 ans organisée en avril dernier au Maroc, en inscrivant quatre buts, un potentiel qu'il a confirmé à l'occasion de la Coupe du monde U17 au Qatar.

"Après réflexion, j’ai choisi de suivre un chemin différent, malgré les opportunités de continuer au Real Betis", a-t-il écrit sur son compte Instagram, soulignant qu'il s'agit d'un projet correspondant davantage à ses ambitions et à son développement.

En rejoignant l’OM, le jeune attaquant a franchi un nouveau palier dans sa carrière et pourra poursuivre sa formation avant, à terme, de tenter de se rapprocher du groupe professionnel de l’un des plus grands clubs de Ligue 1.

Convoqué avec l'équipe marocaine U17 pour disputer la dernière CAN à domicile, il a été auteur d'un doublé pendant le match d'ouverture contre l'Ouganda ainsi que lors de la victoire 3-1 contre l'Afrique du Sud.
 

