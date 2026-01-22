Zidane et Belghali suspendus

Le gardien de l'Algérie Luca Zidane et le défenseur Rafik Belghali sont suspendus respectivement pour deux et quatre matches par la CAF, après des incidents ayant suivi l'élimination de l'Algérie par le Nigeria en quart de finale de la CAN, a indiqué mercredi la Fédération algérienne de football (FAF), qui a fait appel.



"Le gardien Luca Zidane écope de deux matchs de suspension" et "le défenseur Rafik Belghali est sanctionné de quatre matchs de suspension, dont deux matches avec sursis", a précisé la FAF dans un communiqué, publié sur son site internet, rapporte l’AFP.

Les deux joueurs devront purger leur suspension lors des prochains matches de qualifications en vue de la CAN 2027, selon cette source.



La FAF a indiqué avoir "immédiatement engagé la procédure de recours prévue par les règlements en vigueur afin de contester ces sanctions", selon le communiqué.



La FAF a écopé de plusieurs amendes d'un montant total de 100.000 dollars pour notamment "non-respect des mesures de sécurité, en raison du comportement de ses supporters ayant tenté de forcer les barrières de sécurité" et "gestes offensants et abusifs commis par ses supporters à l'encontre des arbitres de la rencontre", pour avoir brandi des billets de banque.



La CAF avait ouvert une enquête sur les incidents survenus lors du quart de finale Algérie - Nigeria, où une main du Nigérian Junior Ajayi dans la surface, qui aurait pu valoir un pénalty, avait mis le feu aux poudres au coup de sifflet final.



Un début d'échauffourée avait alors éclaté sur le terrain où plusieurs joueurs et membres des staffs des deux équipes en étaient presque venus aux mains, tandis que l'arbitre de la rencontre avait dû être escorté par la sécurité pour quitter la pelouse.



Dans le communiqué annonçant la saisine de sa commission de discipline, la Confédération africaine de football (CAF) disait avoir recueilli des comptes rendus de matchs et des preuves vidéos mettant en évidence des "comportements potentiellement inacceptables de certains joueurs et officiels".



Des vidéos postées sur les réseaux sociaux avaient également montré des tensions entre les supporters algériens et les stadiers dans les tribunes, ainsi qu'en zone mixte où la sécurité avait dû intervenir pour séparer des journalistes en train de se battre.