Zakaria El Ouahdi buteur

Dimanche 25 Janvier 2026

Zakaria El Ouahdi buteur
Zakaria El Ouahdi buteur
L'international marocain Zakaria El Ouahdi a mené son équipe du Racing Genk à la victoire sur le terrain du FC Utrecht (0-2), jeudi soir lors de la septième journée de phase de ligue de l'Europa League.

Le latéral droit a inscrit le premier but de l’équipe belge sur une somptueuse volée à la 54è minute de jeu, transformant un ballon mal repoussé des poings par le portier d’Utrecht. L’envoi d’El Ouahdi, légèrement dévié par le défenseur Mike Eerdhuijzen, a fini sa course au fond des filets.

Daan Heymans a doublé la mise à la 83è minute de jeu, sur un penalty accordé à Genk après une faute commise par le Marocain Souffian El Karouani sur Konstantinos Karetsas dans les 16 mètres.

Grâce à ce succès, les Limbourgeois occupent la 10e place du classement général avec 13 unités et peuvent encore rêver du top 8, synonyme d'accès direct aux huitièmes de finale de la compétition. Leur présence lors des barrages est toutefois assurée avec ces trois points pris aux Pays-Bas.

