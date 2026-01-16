Yassine Bounou, l’homme des grandes soirées par excellence

Il y a des joueurs dont la présence suffit à rassurer tout un pays. A la CAN Maroc-2025, Yassine Bounou incarne cette sérénité rare, celle des grands gardiens qui transforment la pression en force et les moments critiques en certitudes.



A domicile, devant un public passionné et exultant, le portier des Lions de l’Atlas a confirmé son statut de pilier absolu de la sélection marocaine lors de la demi-finale contre le Nigeria.

Peu sollicité parfois, décisif quand il le fallait, il a guidé une défense marocaine solide par son placement, sa lecture du jeu et son calme olympien.



Match après match, Bounou, le gardien au sourire de héros, a empilé les clean sheets (5), repoussant les tentatives adverses avec autorité et donnant au Maroc une base défensive sur laquelle il a pu bâtir ses ambitions pour arriver à la grande finale.

Sa capacité à rester concentré, même lors de longues périodes sans intervention, a illustré toute sa maturité.



La CAN Maroc-2025 a mis en lumière son sang-froid dans les moments les plus tendus. En demi-finale face au Nigeria, dans un stade Prince Moulay Abdellah incandescent, Bounou a livré l’un de ses matchs les plus marquants sous le maillot national. Impérial durant le temps réglementaire, il s’est surtout illustré lors de la séance des tirs au but, stoppant deux tentatives décisives et offrant la qualification au Maroc. Un instant suspendu, symbole de son importance dans les grandes échéances.



Au-delà des arrêts, Bounou assume pleinement son rôle de leader. Sa voix porte sur le terrain, ses gestes rassurent, son expérience inspire. A 33 ans, le gardien d’Al-Hilal est devenu une référence pour les plus jeunes, un relais naturel du sélectionneur dans le vestiaire.

Il incarne cette génération marocaine aguerrie, forgée par les compétitions internationales et consciente de ses responsabilités.



Son parcours avec la sélection nationale dépasse désormais le simple cadre sportif. Depuis la Coupe du monde 2022 jusqu’à cette CAN 2025 disputée à domicile, Bounou s’impose comme l’un des visages de l’équipe du Maroc. Gardien des grands soirs, spécialiste des rendez-vous à haute pression, il symbolise la constance et l’exigence au plus haut niveau.



A la CAN Maroc-2025, Yassine Bounou ne garde pas seulement les cages marocaines. Il porte les espoirs d’un peuple, protège les rêves d’un sacre et confirme qu’un grand tournoi se gagne aussi, et parfois surtout, avec un grand gardien.