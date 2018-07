Wayne Shorter annonce la sortie d'un triple album

Le 24 août, à la veille de son 85e anniversaire, le saxophoniste américain Wayne Shorter, l'un des géants du jazz, lancera un nouveau projet discographique, "Emanon", ont révélé mercredi son équipe et la maison de disques Blue Note. Le label présente ce futur triple album de musiques inédites comme "une expérience musicale et visuelle extraordinaire".

Un roman graphique sera associé aux disques.

Le dernier album du jazzman aux dix Grammy Awards, l'enregistrement live "Without a Net", était paru en 2013 et marquait son retour chez Blue Note après des collaborations avec les labels Columbia et Verve. Quelques années plus tôt, Wayne Shorter avait lancé un autre live en 2005, "Beyond the Sound Barrier".

Mais pour retrouver une trace de parution d'un album studio, il faut remonter jusqu'à "Alegría" en 2003. C'est dire si l'annonce de la sortie d'un nouvel enregistrement studio constitue un événement pour le légendaire saxophoniste qui s'est illustré, au fil de sa longue carrière, auprès d'Art Blakey et des Jazz Messengers, mais aussi aux côtés de Miles Davis et avec le groupe Weather Report...

Mercredi après-midi, à grand renfort de teasing, l'équipe de Wayne Shorter a annoncé sur les réseaux sociaux, et notamment Twitter, la sortie de ce disque événement. Dans un communiqué de presse, le label Blue Note présente "Emanon" comme "une expérience musicale et visuelle extraordinaire" - du fait du renfort d'un ouvrage graphique -, "un triple album de musique originale écrite par Wayne Shorter et enregistrée par le Wayne Sorter Quartet", une formation lancée en 2000 et incluant, aux côtés de Shorter aux saxophones soprano et ténor, Danilo Perez au piano, John Patitucci à la contrebasse et Brian Blade à la batterie. Récemment encore, en novembre 2016, ce quartet a enchanté le public de la Philharmonie de Paris.