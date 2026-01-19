Augmenter la taille du texte
Walid Regragui : C’est très dur de perdre en finale, le football est parfois cruel

Lundi 19 Janvier 2026

Le sélectionneur national, Walid Regragui, n’a pas caché sa frustration après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) remportée, dimanche soir à Rabat, par le Sénégal face au Maroc (0-1, a.p), reconnaissant que le football est parfois "cruel".

"C’est très dur. Le football est parfois cruel. Lors d’une finale, il faut saisir la moindre occasion de marquer. Le match a pris un scénario qui aurait pu nous offrir le titre", a dit Regragui lors de la conférence de presse qui a suivi cette rencontre. "C’était un match équilibré. Nous étions bien en place. Le match a pris un autre scénario lors des prolongations. Les joueurs ont tout donné, mais il faut accepter la défaite", a-t-il poursuivi.

Après le penalty raté à la dernière minute du match, "tout a tourné en notre défaveur", a déploré Regragui, notant que l’équipe nationale n’a jamais été si proche d’une CAN qu’aujourd’hui.

"Le groupe va revenir plus fort", a promis le coach national, félicitant le Sénégal pour avoir remporté le titre. "Nous avons raté l'opportunité d’une vie pour certains, voire pour moi personnellement. Nous avons une génération jeune qui va apprendre", a ajouté Regragui.

"Nous avons perdu Igamane et fini le match à dix. Il souffre probablement d’une blessure aux ligaments croisés, qui pourrait l’éloigner des terrains pendant des mois. J’espère que les examens médicaux prouveront le contraire", a-t-il souligné. Sur un autre registre, Regragui a estimé que "l’image donnée aujourd’hui lors de cette finale n’honore pas le football africain (...)", relevant que la suspension du match pendant plusieurs minutes a déconcentré Diaz, classé au premier ordre des tireurs des penaltys en équipe nationale.

Libé

Lu 114 fois

Tags : CAN 2025, finale, football, Walid Regragui

