Vernissage de l'exposition nationale "60 ans de peinture au Maroc"

Le vernissage de la grande exposition nationale "60 ans de peinture au Maroc" placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI a eu lieu, mardi à la Galerie nationale Bab Rouah à Rabat, proposant une réflexion sur six décennies de création plastique marocaine, ainsi que sur les questions de l’identité, de la modernité et de la mémoire visuelle dans un contexte culturel en constante mutation.



L'exposition, organisée par le Syndicat marocain des artistes plasticiens professionnels, propose une lecture globale des trajectoires des arts plastiques au Maroc, à travers une sélection d’œuvres réunissant les pionniers du mouvement plastique et les générations contemporaines, dans un ensemble mettant en lumière la richesse de l’expérience marocaine, la diversité de ses expressions esthétiques et la vitalité de ses générations successives.



L'exposition, initiée avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et en partenariat avec le Musée Bank Al-Maghrib et la Villa des Arts - Fondation Al Mada, rend hommage aux artistes ayant contribué à façonner la mémoire artistique nationale, et met en exergue le rôle fondamental des arts plastiques dans le développement culturel et le rayonnement du Royaume, tout en proposant un panorama vivant où dialoguent artistes confirmés et jeunes talents.



Dans une déclaration à la MAP, le président du Syndicat marocain des artistes peintres professionnels, Mohammed Mansouri Idrissi, a indiqué que cette manifestation culturelle connaît la participation de plus de 160 artistes marocains de la nouvelle génération, ajoutant qu’elle est accompagnée de la publication d’un livre d’art retraçant cette expérience, comprenant des approches académiques et des photos d’œuvres plastiques, renforçant ainsi la dimension documentaire de l’événement.



Il a précisé que l'exposition s’articule autour d’une question centrale qui a marqué la scène artistique marocaine depuis le milieu des années 60, liée à la problématique de "l’identité marocaine et la modernité".



Selon lui, les pionniers de la première génération se sont confrontés à cette question en s’inspirant des écoles artistiques internationales tout en conférant une touche marocaine à la production, ce qui a contribué à l’émergence d’une "pensée plastique marocaine".



Pour sa part, l'artiste peintre, Bouzaïd Bouabid, a relevé que cette exposition regroupe les premières expériences des arts plastiques marocains aux côtés des tendances artistiques contemporaines les plus récentes, ajoutant que les œuvres exposées reflètent une grande diversité de techniques, allant de la peinture à l’huile et à l’aquarelle, aux arts d’installation, de performance et aux arts graphiques.



Il a estimé que la présence de la jeune génération, qui a expérimenté de nouvelles techniques et approches, donne une dynamique particulière à l’événement et confirme la continuité de l’expérience marocaine ainsi que sa capacité à se renouveler.



L'exposition est répartie sur quatre espaces emblématiques, à savoir la Galerie nationale Bab Rouah, la Villa des Arts - Fondation Al Mada, le Musée Bank Al-Maghrib et la Galerie Bab El Kébir aux Oudayas.



Elle se déplacera ensuite vers plusieurs villes du Royaume, dont Casablanca, Tanger, Marrakech et Laâyoune, lors d’une tournée nationale visant à élargir le public et l’interaction avec les arts plastiques marocains, et à renforcer leur présence sur la scène culturelle nationale.



Des galeries professionnelles s’associent à cette célébration, à savoir la Galerie Dar d’Art (Tanger), l’Eden Art Gallery (Casablanca), la Galerie 38 (Casablanca), la Galerie Noir sur Blanc (Marrakech), la Kent Gallery (Tanger), le Khalid Fine Arts (Marrakech), le Loft Art Gallery (Casablanca) et la Myriem Himmich Gallery (Casablanca).