Vernissage de l'exposition inaugurale "Dystopian fields" de l'artiste Youssef Wahboun

L’exposition "Dystopian fields" de l’artiste marocain Youssef Wahboun, aura lieu le jeudi 23 octobre, marquant l'inauguration officielle de la galerie GAB-Art space.



L’exposition, qui s'ouvrira à 19H, sera l'occasion de "montrer une nouvelle série Vespas depictas, des fusains rehaussés d’acrylique sur papier", indique un communiqué de la galerie GAB-Art space.



La série réinvente cette poésie de désolation distinguant l’art du peintre, mais se démarque par une facture toute nouvelle, qui sacrifie l’éclat chromatique à la puissance suggestive du dessin, précise la même source, faisant savoir que des papiers de cette série sont accompagnés de toiles relevant de projets antérieurs de l’artiste, inédites ou déjà exposées, représentant des personnages accablés sur une texture rugueuse qui constitue un contraste frappant avec la sensualité du fusain.



"Motivée par l'admiration qu'ils vouent à l’univers profond que crée le peintre, la décision des fondateurs était d’autant plus évidente que la production du polyartiste incarne l’esprit que compte adopter la galerie : liberté, créativité et engagement pour la cause artistique, servis par un intérêt égal pour les diverses formes de création et par une féconde interaction entre le talent et le regard critique et esthète", soulignent les organisateurs.



Deux semaines après l'exposition inaugurale de l'artiste Youssef Wahboun, figure singulière de la scène artistique et culturelle marocaine, le jeudi 6 novembre à la même heure, GAB-Art space donne de nouveau un rendez-vous au public avec Youssef Wahboun, pour une rencontre autour de son dernier livre, "Le Plaisir paradoxal". Il s'agit d'"écrits sur les arts visuels au Maroc (Editions House of Beau), une somme de textes de critique d’art consacrés à l’expérience d’artistes modernes et contemporains marocains et à des œuvres issues de l’histoire de l’art au Maroc".



Située à la Marina de Salé, donnant, en raison de sa double façade, d’un côté sur le Bouregreg et sur le Fairmont Hotel de l’autre, la galerie GAB-Art space se veut surtout un espace de création et de connaissance à même de conjuguer la pratique à la réflexion et d’accompagner des actions culturelles de débats artistiques et intellectuels.



Ouverte à la collaboration avec des artistes et des commissaires confirmés, la galerie envisage également de promouvoir la jeune création et de soutenir les projets des curateurs débutants. La programmation proposera régulièrement des expositions ponctuées de rencontres sur l’art, la littérature et les idées, conclut le communiqué.