Une femme donne naissance à un bébé de près de… 6 kg

Markie Smith, une mère de famille américaine de 35 ans, a donné naissance à un bébé au poids exceptionnel. Lors d’une césarienne pratiquée dans un hôpital d’Arlington (Texas), le personnel soignant a sorti du ventre de sa mère un nouveau-né pesant 5,740 kg, rapporte Today. De quoi provoquer la stupéfaction générale dans le bloc opératoire, tant ce poids dépasse la moyenne habituellement rencontrée, comprise entre 2,7 et 4 kg.



Déjà mère de deux enfants, Markie avait envisagé depuis longtemps le prénom de son nouveau bébé: Canyon. Un nom prédestiné. Compte tenu de son envergure, l’entourage familial s’est même amusé à lui donner des surnoms comme « Grand Canyon ». Mais au moment de la naissance, c’est davantage au bibendum Michelin que le bébé a fait penser, en raison des nombreux plis sur son visage et son corps.



Ce poids exceptionnel s’explique en partie par le diabète gestationnel dont a souffert la mère durant ses trois grossesses, une condition médicale connue pour entraîner la naissance de bébés plus gros que la moyenne, appelée macrosomie. Cependant, ses deux premiers enfants restaient dans la moyenne haute pesant chacun 3,85 kg. Rien de comparable à Canyon.



Ce prénom, Canyon, s’inscrit dans une tradition familiale tournée vers la thématique de la nature. Markie, qui travaille dans le domaine animalier, a choisi les prénoms de Meadow (Prairie) et Forest (Forêt) pour ses deux premiers enfants. Après une semaine en néonatalogie pour apprendre à respirer de façon autonome, Canyon est rentré chez lui. Sa mère le décrit comme un bébé particulièrement calme et « heureux ».