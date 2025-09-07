Une délégation du Sénat kényan explore les opportunités de coopération à Dakhla-Oued Eddahab

Une délégation du Comité spécial sur les investissements publics des comtés et les Fonds spéciaux au Sénat kényan a effectué, jeudi, une visite de travail à Dakhla, afin de consolider les relations de coopération entre le Maroc et le Kenya.



Conduite par le président dudit Comité, Godfrey Osotsi, cette visite a constitué une occasion pour la délégation parlementaire kenyane de s'informer de la dynamique de développement que connaît la région et des projets structurants en cours de réalisation, tout en prospectant les opportunités de coopération et de partenariat avec les acteurs institutionnels et économiques locaux.



Dans une déclaration à la presse, M. Osotsi a indiqué que cette visite "s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les deux pays", notant que certaines régions kenyanes ont déjà conclu des accords de jumelage avec la région de Dakhla-Oued Eddahab, rapporte la MAP.



M. Osotsi, a, par ailleurs, rappelé que son pays soutient le Plan marocain d'autonomie pour régler le différend autour du Sahara marocain, notant que cette position claire a été réaffirmée lors de cette visite à Dakhla.



Pour sa part, le président du Conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja, a indiqué que les membres de la délégation parlementaire kenyane ont pris connaissance de différents projets inscrits dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2015.



Cette visite, a-t-il poursuivi, s’inscrit dans la continuité de la coopération décentralisée déjà initiée entre certaines régions kenyanes et Dakhla-Oued Eddahab, rappelant qu’une délégation kényane avait visité la région l’année dernière et conclu des accords de partenariat.



Lors de ce déplacement, les membres de la délégation parlementaire kényane ont tenu une rencontre avec les élus de la région et effectué des visites de terrain à plusieurs projets structurants, dont le chantier du nouveau port de Dakhla Atlantique, appelé à conforter le positionnement de la région en tant que hub économique et logistique de premier plan.