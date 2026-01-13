Une bande-son "multiculture, multicolore"

Par-delà le purement sportif, la Coupe d’Afrique des nations (Maroc-2025) s’impose comme un événement culturel majeur, où le football vibre au rythme du multiculturalisme, des traditions et des sonorités africaines.



Des tribunes des stades aux Fan Zones, la CAN offre un spectacle total, riche en couleurs, mêlant passion sportive et expressions culturelle et artistique.



Dans les stades, les chants des supporters, accompagnés de tambours, djembés, balafons et tamas, rythment les rencontres et transforment chaque match en une véritable célébration collective. Le tama, ou "tambour parlant", emblème de nombreuses cultures africaines, accompagne les temps forts des matchs, transmettant encouragements et émotions jusque sur la pelouse.



Cette ferveur populaire contribue à créer une atmosphère unique, renforçant l’intensité des rencontres et l’engagement des joueurs. Le djembé, également omniprésent, donne le tempo des chants et scande les moments clés des matchs.



A ces instruments traditionnels s’ajoutent des moyens sonores plus modernes et populaires dans les tribunes, tels que les sifflets, cornes et cloches, créant une ambiance continue et intense tout au long des rencontres.



En parallèle, les Fan Zones constituent des espaces festifs ouverts, associant retransmissions des matchs et animations musicales. Plusieurs artistes africains et internationaux ont et continuent de marquer cette édition par leur présence, conférant à la CAN 2025 une dimension artistique et populaire.



Des sonorités traditionnelles marocaines, notamment celles de la culture gnawa, aux rythmes modernes de l’Afrobeats et de la musique urbaine, ces scènes illustrent la diversité et la richesse culturelle du continent africain.



La musique s’invite également dans les coulisses de la compétition. Dans les vestiaires, certains joueurs ont recours à des playlists personnelles ou à des danses locales, mêlant musiques traditionnelles et contemporaines, pour se préparer mentalement aux rencontres. Ces rituels, largement répandus, témoignent du rôle central de la musique dans la préparation et la motivation des athlètes.



La CAN 2025 s’affirme, ainsi, comme un événement où le football se conjugue pleinement à la culture et à la musique pour offrir une expérience globale.



Une célébration où la performance sportive s’accompagne d’une expression culturelle intense, confirmant la place centrale du football comme vecteur de rassemblement et d’identité sur le continent africain.