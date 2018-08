Un sixième “Pirates des Caraïbes” en préparation

Si le dernier épisode en date n'a pas rencontré le succès escompté malgré les 795 millions de dollars récoltés à travers le monde, la saga “Pirates des Caraïbes” n'est pas près de s'arrêter puisqu'un sixième film est d'ores et déjà en cours d'écriture, sous la supervision du norvégien Joachim Rønning (co-réalisateur avec son compatriote Espen Sandberg de “La Vengeance de Salazar”).

Aucune date de sortie n'a pour le moment été avancée, mais le tournage de ce sixième opus pourrait intervenir dans la foulée de celui de Maléfique 2, que réalise actuellement en solo Joachim Rønning.

La question posée par l’industrie concerne le retour de Johnny Depp en Jack Sparrow. Si le producteur Jerry Bruckheimer expliquait à la sortie de “Pirates des Caraïbes 5” qu’il ne se voyait pas poursuivre la franchise sans sa star, la popularité de l’acteur en a pris un coup ces derniers temps. Accusé d’avoir frappé son ex-femme, Amber Heard, il a été vivement critiqué par les fans de Harry Potter pour sa participation dans “Les Animaux fantastiques 2”, puis il est entré en procès avec ses managers avant de frapper un membre de l’équipe du tournage de “City of Lights”, film qui vient d’être reporté indéfiniment. Alcoolique, endetté, amaigri : il y a quelques semaines, le magazine Rolling Stones publiait un portrait alarmant de Johnny Depp.

Sachant que depuis Disney a licencié James Gunn, le réalisateur de la trilogie “Les Gardiens de la Galaxie”, pour des blagues douteuses, on suppose que le studio serait capable de poursuivre la saga “Pirates des Caraïbes” sans son acteur principal… On devrait en savoir plus une fois que le projet sera plus avancé.