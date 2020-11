Tristes records

En cette période de pandémie, le Maroc n’est plus à un record près. C’est même devenu une fâcheuse habitude ces dernières semaines. Avant-hier encore, un nouveau pic de contaminations a été annoncé par le ministère de la Santé de l’ordre de 5.745 nouveaux cas Covid+ enregistrés en l’espace de 24 heures. Du coup, comme c’est devenu une habitude, à l’image des 82 personnes décédées, un record là aussi, on ne sait plus trop s’il faut s’inquiéter ou faire comme si de rien n’était. A dire vrai, les citoyennes et citoyens ont de toute évidence choisi une posture d’indifférence en se disant certainement que ça n’arrive qu’aux autres. Sauf que maintenant, et plus que jamais, l’étau du virus se resserre autour de nous.



A la différence de la première vague d’avril dernier, désormais, on connaît tous un proche contaminé par le nouveau coronavirus. Ce qui en dit long sur le terrain qu’il prend. En même temps, comment pouvait-il en être autrement alors que dans certaines régions, le bilan de contaminations quotidien est de trois voire quatre chiffres. Comme en atteste la région de Casablanca où la barre des 2000 cas est sans cesse repoussée (+2478 cas dont 2.059 uniquement à Casablanca). Dans la capitale économique, la population a accepté de vivre avec le virus, mais sans pour autant s’astreindre aux mesures préventives et aux gestes barrières. Ce qui revient à combattre le feu par le feu. Résultat : la situation épidémiologique s’y est embrasée. Mais elle n’est toujours pas alarmante. Contrairement aux rumeurs qui courent, les structures dédiées au Covid-19 à Casablanca ne sont pas encore saturées, quand bien même on compte à l’échelle nationale 869 cas en réanimation dont 531 personnes sous ventilation non invasive et 66 sous intubation. Mais ce n’est en aucun cas une raison pour ne plus prendre les précautions d’usage. On ne le répétera jamais assez.



Et pour cause, ce relâchement a été à l’origine de la flambée des nouveaux cas, ailleurs au Maroc. La situation se dégrade sérieusement dans les régions de Rabat-Salé-Kénitra et de l'Oriental, avec respectivement 896 et 781 nouveaux cas. En tout et pour tout, et si l’on se base sur le cumul des nouveaux cas (235.310), l’incidence qui est de l’ordre de 15,8 cas par 100.000 habitants et le nombre de cas actifs qui a atteint les 37.442 cas, difficile de voir le verre à moitié plein et se convaincre que tout va bien dans le meilleur des mondes. En réalité, le pays est à un tournant. Un moment charnière où il va falloir manœuvrer avec un peu plus de dureté et sévérité. Il ne vous aura pas échappé que l’on rentre et on ressort de Casablanca comme dans du beurre. Pourtant, elle est censée être la ville dont les entrées et sorties sont les plus surveillées. En fin sur le papier. Sur le terrain, c’est une toute autre histoire. En parlant d’histoire, à l’avenir, la nôtre ne risque pas d’évoluer, bien au contraire. A cause principalement d’un vaccin qui devait à la base être le remède à tous nos maux, mais il n’en est rien (voir par ailleurs). Les vaccins qui seront commercialisés ne vont pas révolutionner notre quotidien. Le monde scientifique est, pour une fois, en phase pour assurer que les vaccins pourraient ne pas être capables de fournir une protection à vie contre la Covid19. Donc, en partant de ce principe, le virus pourrait ne jamais disparaitre. Une situation qui fait craindre le pire et assombrit un avenir déjà bien terne. Pour le moment, les cas de recontamination sont très rares. Ils sont généralement dus à une nouvelle souche du Sars-Cov2. Preuve que le nouveau coronavirus n’a pas encore révélé tous ses secrets. Et malheureusement, le monde risque d’être pour longtemps encore accroché à ses caprices et donc trimballé dans tous les sens, d’une incertitude à l’autre.



Chady Chaabi