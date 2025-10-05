Tourisme : Tenue à Agadir de la 2è édition des Souss Massa Days

La deuxième édition des Souss Massa Days s’est tenue récemment à Agadir, sous le thème "Penser autrement le tourisme".



Organisée par le Conseil Régional du Tourisme de Agadir Souss Massa, en partenariat avec la Wilaya de la Région, le Conseil Régional de Souss Massa, et l’Office National Marocain du Tourisme, cette rencontre a réuni des experts venus des États-Unis, de Suisse, d’Allemagne, de Roumanie, du Brésil, de Suède, ainsi que de nombreux spécialistes marocains.



Les panels pléniers ont exploré des sujets stratégiques portant sur "l’accessibilité aérienne et la donnée comme levier de compétitivité", les évolutions du tour operating et la reconfiguration des modèles de distribution".



Il s'agit aussi des thématiques du "rôle du storytelling authentique et du marketing digital dans la différenciation des destinations", "l’avenir du tourisme d’affaires (MICE) dans les régions" et "l’émergence du sport comme vecteur d’attractivité territoriale".



Les workshops thématiques ont quant à eux permis de traduire ces échanges en orientations opérationnelles, notamment sur la construction de nouveaux partenariats public-privé, la diversification des produits touristiques et la valorisation de la durabilité comme pilier d’une offre compétitive.



"Avec les Souss Massa Days, nous avons voulu créer un espace où la région dialogue avec le monde, où l’expérience de grands experts internationaux rencontre la vision et les ambitions de notre territoire. Cet événement a montré que penser autrement le tourisme, c’est avant tout agir collectivement et placer l’innovation et la durabilité au cœur de notre stratégie", a indiqué à cette occasion le président du Conseil Régional du Tourisme de Souss Massa, Salaheddine Benhammane.



Selon les organisateurs, cette édition a confirmé la vocation d’Agadir et de la région Souss Massa à devenir un hub de réflexion et d’innovation touristique, ouvert sur le monde et enraciné dans ses spécificités culturelles, humaines et naturelles.