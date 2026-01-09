Tirage au sort de la CAN féminine le 15 janvier à Rabat

Augmenter la taille du texte
Vendredi 9 Janvier 2026

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé que le tirage au sort de la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations féminine Maroc 2026 se tiendra le jeudi 15 janvier courant à Rabat, tout en dévoilant, le même jour, les lauréates restantes des prix CAF Awards 2025-Catégories féminines.

"Prévu à 14 heures locales, ce tirage au sort marquera un tournant dans l’histoire de la compétition. Pour la première fois, la CAN féminine se disputera avec 16 équipes, contre 12 lors des éditions précédentes, signe de la croissance continue du football féminin sur le continent", a précisé la CAF sur son site officiel.

Pays hôte, le Maroc sera accompagné par quinze nations qualifiées : Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Egypte, Ghana, Kenya, Malawi, Mali, Nigeria, Sénégal, Afrique du Sud, Tanzanie et Zambie. Un plateau relevé qui mêle puissances historiques et sélections en pleine affirmation.

Avant le tirage, la CAF lèvera également le voile sur les gagnantes de trois distinctions majeures des CAF Awards féminins 2025, notamment l'entraîneuse de l’année, la joueuse interclubs de l’année et le club féminin de l’année.

Initialement programmés lors de la cérémonie des CAF Awards 2025, ces prix avaient été reportés car la saison n'était pas terminée, notamment pour la Ligue des champions féminine de la CAF.

