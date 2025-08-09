Thomas Müller signe à Vancouver

L'emblématique attaquant allemand Thomas Müller rejoint le Vancouver Whitecaps FC dans le championnat nord-américain de football (MLS), a annoncé mercredi la franchise canadienne.

Müller, qui est âgé de 35 ans, s'est engagé jusqu'à la fin de saison 2025, cet automne, et possède une option pour 2026, précise son équipe dans un communiqué.



L'Allemand avait annoncé il y a deux semaines son départ du Bayern Munich pour l'Amérique du Nord après 25 ans dans l'institution bavaroise et 13 titres de champion d'Allemagne notamment.



"J'ai hâte de venir à Vancouver pour aider cette équipe à remporter le championnat", a déclaré Müller, cité dans le communiqué. "J'ai entendu de belles choses sur la ville, mais je viens avant tout pour gagner."



Un temps pressenti au Los Angeles FC, Müller atterrit finalement au Canada, chez les Whitecaps, actuellement deuxièmes de la conférence Ouest en MLS, à un point du leader San Diego mais avec un match disputé en moins.



"Il apporte non seulement son immense palmarès et son intelligence footballistique exceptionnelle, mais aussi une éthique de travail qui va bénéficier à toute l'équipe", estime Axel Schuster, le directeur sportif de Vancouver.



Champion du monde en 2014, Müller avait rejoint le centre de formation du Bayern Munich à l'âge de 10 ans, à l'été 2000. Sa fidélité et ses plus de 750 matches officiels ont fait de lui une véritable légende du club, avec lequel il a glané 33 trophées dont deux Ligue des champions.



"Thomas n'a pas seulement été un pilier pour le Bayern pendant 15 ans, mais aussi un joueur absolument hors pair. Il a toujours été authentique, sympathique, drôle, agréable, optimiste. Mais surtout, il a toujours été capable de diriger", avait loué l'ex-entraîneur Jupp Heynckes, vainqueur de la Ligue des champions en 2013 avec Müller dans son effectif, auprès de l'agence de presse allemande SID, filiale de l'AFP.