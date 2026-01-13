« The Athletic » : Brahim Diaz, star incontestée de la CAN 2025

L'attaquant marocain Brahim Diaz est "la star incontestée" de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN), qui se tient au Royaume, écrit le magazine américain spécialisé "The Athletic", pendant sportif du New York Times.



L'attaquant de 26 ans a marqué lors de chaque match de la CAN, notamment le premier but lors de la victoire des Lions de l'Atlas (2-0) en quart de finale contre le Cameroun, souligne la publication dans un article sous le titre "Brahim Diaz : remplaçant au Real Madrid, superstar au Maroc".

"Ses buts lors de cinq matchs distincts constituent un exploit incroyable, réalisé seulement par trois autres joueurs dans l'histoire de la CAN", souligne The Athletic.



"Le talent de Brahim redonne espoir aux supporters marocains" en quête d'une victoire finale lors de cette CAN, après le premier sacre remporté en 1976, ajoute le magazine, notant que l'attaquant a "conquis le cœur des Marocains".



Les attentes des fans du ballon rond marocain sont montées en flèche depuis que le Maroc a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2022, relève la publication, qui revient sur les scènes de liesse à Rabat après la qualification des Lions de l'Atlas pour les demi-finales de la CAN.



Diaz a ouvert le score à quatre reprises lors de la CAN, inscrivant notamment le premier but du tournoi, rappelle The Athletic, ajoutant que l'attaquant a "brisé la résistance des Comores et de la Tanzanie, deux équipes regroupées en défense".



Le joueur a également été "une menace constante" lors des qualifications, souligne le magazine, ajoutant que Diaz a signé un triplé lors de la victoire écrasante (7-0) contre le Lesotho et a terminé meilleur buteur avec sept réalisations, devant le Guinéen Serhou Guirassy (six buts).



La publication rapporte aussi les propos du sélectionneur des Lions de l'Atlas, Walid Regragui, qui a souligné que l'attaquant du Real Madrid est "sans conteste l'atout majeur" de son équipe et "peut devenir le meilleur joueur au monde".



"Je tiens à le féliciter car il comprend désormais ce que signifie d'avoir du sang marocain : courir, se battre et se donner à fond", a souligné le sélectionneur national après la victoire contre le Cameroun.



Il s'agit d'une "ascension fulgurante" pour Diaz, qui avait fait ses débuts avec les Lions de l'Atlas un mois seulement après la fin de la dernière CAN, en février 2024, relève The Athletic.



"Ce tournoi arrive à point nommé pour Brahim, qui traverse une période difficile au Real Madrid sous les ordres de Xabi Alonso", note le magazine spécialisé, déplorant que ce joueur talentueux n'a été titularisé qu'à trois reprises en Liga lors de la saison 2025-2026.