Tétouan rend hommage à Abderrafie Jaouahiri et Nass Al Ghiwane

La 2ème édition du Festival des poètes marocains, prévue du 4 au 6 mai à Tétouan, rendra un hommage au grand poète marocain Abderrafie Jaouahiri et au groupe mythique Nass Al Ghiwane, indique un communiqué de la Maison de la poésie de Tétouan, initiatrice de l'évènement. Organisée en coopération avec le ministère de la Culture et de la Communication et le département de la Culture à Charjah aux Emirats Arabes Unis, cette édition célébrera le parcours d’Abderrafie Jaouahiri, icône de la poésie marocaine moderne et l'un de ses pionniers depuis les années 1960, outre son apport indéniable au champ poétique et artistique national, et ce dans le cadre d’une soirée artistique animée par le groupe Nass Al Ghiwane, l’artiste Fatima Zahra Quortobi et la troupe musicale arabe des Amis de la Maison de la poésie, précise le communiqué. Aussi, un hommage sera rendu au groupe Nass Al Ghiwane en reconnaissance de son riche parcours artistique, fait savoir la même source, notant que la cérémonie d’ouverture sera également ponctuée de lectures poétiques d’Abderrafie Jaouahiri, Salah El Ouadie et Samira Farji. La deuxième journée sera marquée par une conférence sur "La poésie dans les médias", animée par le poète Najib Khoudari et à laquelle prendront part Abdelmalik Laâlioui, Abdelouahhab Errami, Asmahane Ammour et Mohamed Bachkar. Cet événement sera couronné par la remise des prix aux étudiants en Master ayant pris part à l’atelier "Ecriture et déclamation de la poésie", organisé par la Maison de la poésie depuis novembre dernier.

Le festival prévoit également l'inauguration de l’exposition "Mouâllakats contemporaines", organisée en collaboration avec l’Institut national des Beaux-Arts de Tétouan, une soirée poétique intitulée "Poètes marocains: voix et langues" où se côtoient les poésies arabe, amazighe, hassanie, française, anglaise et espagnole.

La troisième journée verra l'organisation notamment d'une rencontre poétique à l’Ecole nationale des arts et métiers, avec la participation des poètes Ayachi Abou Chita, Aïcha Bassry, Abdelouahhab Errami et Omar Azami, en plus de la remise des prix aux élèves des établissements scolaires de Tétouan vainqueurs du concours "Déclamation de poésie" et du prix "Premier recueil" des jeunes poètes, outre une soirée poétique animée par Ahmed Mohamed Hafid, Mohamed Aurij, Amal Al Akhdar et Mohamed Bachkar.