Tétouan : Des journées de communication en soutien aux personnes atteintes de cancer, les 11 et 12 janvier 

Des journées de communication en soutien aux personnes atteintes de cancer sont prévues, les 11 et 12 janvier à Tétouan, sous le thème "Renforcement des capacités et construction de l’action participative pour soutenir les personnes atteintes de cancer, à travers le réseautage et l’actualisation des connaissances".



Initiées par l’Association "Le cancer, nous sommes tous concernés", ces journées visent à renforcer la coordination et l’action conjointe entre les associations au niveau national et les institutions et instances nationales et internationales concernées. Elles visent également à prendre connaissance du cadre de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour assurer une participation significative des personnes ayant une expérience directe avec le cancer, en vue de permettre au ministère de la Santé et de la Protection sociale d'adapter ce cadre aux priorités définies.



Ces rencontres s’assignent également pour objectif de s’enquérir des nouveautés médicales et scientifiques pour soutenir les personnes atteintes de cancer, de développer les compétences administratives et techniques des associations pour un meilleur impact et d’établir des plans de collaboration entre les associations en vue de garantir des efforts humanitaires durables.



Au programme de cet évènement médical et social, une rencontre scientifique intitulée "les avancées dans les soins des patients atteints de cancer", présentant les nouveautés thérapeutiques liées à cette maladie et réunissant des représentants du ministère de la Santé et de la Protection sociale, de l’OMS, de médecins spécialistes, d’intervenants et de représentants d’associations engagées dans les soins aux personnes atteintes de cancer dans diverses villes du Royaume.



La deuxième journée de cet évènement sera dédiée à un atelier de formation sur "le réseautage et le renforcement de l’action participative", visant à développer les mécanismes de coopération entre les associations, à appuyer leurs capacités dans le soutien aux personnes atteintes de cancer et à présenter les expériences des associations actives dans ce domaine.



Ces journées s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés par la société civile pour renforcer la sensibilisation et le réseautage entre les associations et les institutions nationales et internationales du domaine, en vue d’améliorer la qualité des services prodigués aux personnes atteintes de cancer et à encourager la coopération entre les parties concernées.