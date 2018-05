Soirée marocaine de musique andalouse à Tunis

Dans une ambiance festive et chaleureuse, le public tunisien a été au rendez-vous samedi en nocturne avec un spectacle haut en couleur donné au théâtre municipal de Tunis, par l’orchestre rbati “Chabab Al Andalous”, dirigé par l’artiste Hicham Belghiti, en ouverture du 36ème Festival de la Médina.

Organisé en collaboration avec l’ambassade du Maroc à Tunis, ce spectacle a permis au grand public présent de goûter au plaisir et aux rythmes de la musique andalouse. Lors de ce concert, la troupe marocaine a su emporter l’assistance dans un voyage magique à travers le temps pour la découverte de cet art séculaire et envoûter l’assistance en interprétant de célèbres morceaux du répertoire riche et diversifié de la musique “Al ala”.

Devant une assistance nombreuse, l’orchestre rbati a gratifié l’auditoire de chansons célèbres exécutées avec maestria, du répertoire de noubas et chants sublimes de cet art ancestral, qui reflètent le raffinement et le charme de ce patrimoine musical authentique. Le public enthousiasmé a ainsi été transporté par la poésie et les fameux rythmes de la musique arabo-andalouse qui témoigne depuis la nuit des temps de la magnificence de la civilisation marocaine et andalouse.

Composé de jeunes musiciens marocains, l’orchestre a offert à l’assistance le temps d’une soirée un spectacle grandiose. L’ensemble a ainsi fait vibrer l’assistance composée essentiellement de membres de la communauté marocaine résidant dans ce pays maghrébin mais également de Tunisiens et de touristes ravis de découvrir quelques facettes des rythmes et des chants du Maroc.

L’orchestre “Chabab Al Andalous” de Rabat a vu le jour le 23 mars 1987 à l’initiative de jeunes mélomanes issus d’horizons différents, mais ayant en commun une passion inconditionnelle pour le patrimoine artistique andalou et le souci de sa préservation.

Initié du 19 mai au 10 juin à l’occasion du mois de Ramadan, le Festival de la Médina de Tunis comprend une programmation aussi riche que variée concoctée pour satisfaire les différents goûts et surtout pour mettre en évidence la richesse des registres musicaux, notamment la musique andalouse, le flamenco, les gnawas, le tarab et le jazz en plus des récitals religieux et soufis traditionnels.