Sefrou: 100 cerisiers pour le centenaire du Festival des cerises

Quelque 100 cerisiers seront plantés lors d'une cérémonie le 03 avril à Sefrou à l’occasion de la préparation du centenaire du Festival des cerises de Sefrou.



Cette opération qui sera lancée à l'initiative du Conseil de la commune de Sefrou et du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, marquera le début des festivités commémorant la 100ème édition du Festival des cerises de Sefrou, prévue du 6 et le 9 juin prochain.



Lors de cette cérémonie, 100 cerisiers seront plantés dans les espaces verts et les jardins des institutions publiques de la ville, marquant le passage de plus d'un siècle depuis la création de ce festival. Cette cérémonie verra également une forte implication des associations de la société civile, des élèves et des habitants de la ville de Sefrou.



Inscrit par l’UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2012, ce festival constitue une occasion de célébrer ce fruit distinctif et les connaissances, savoir-faire et formes festives qui l’entourent, tout en insufflant une dynamique à l’activité culturelle, touristique et économique de la ville.



Le Festival des cerises de Sefrou, qui a vu le jour en 1920 sous le Protectorat français, témoigne de la prédominance des valeurs de tolérance et du vivre-ensemble parmi les habitants de Sefrou où coexistaient les trois religions monothéistes dont les membres se rassemblaient pour élire Misse Cerisette pendant le mois de juin.



Les célébrations du Festival des cerises se poursuivent pendant quatre jours avec la pleine implication des habitants de la ville. Il s’agit aussi d’une opportunité de redynamiser l'économie liée au patrimoine immatériel de la ville de Sefrou et au patrimoine culturel de toute la région, un patrimoine urbain ancien caractérisé par le pluralisme, la diversité et la richesse, avec notamment l’artisanat et les produits locaux.