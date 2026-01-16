Augmenter la taille du texte
Samuel Eto'o sanctionné par la CAF pour manque de fair-play

Vendredi 16 Janvier 2026

Le président de la Fédération camerounaise de football et ancien attaquant vedette Samuel Eto'o a écopé de quatre matches de suspension, pendant lesquels il sera privé d'accès au stade, "pour mauvaise conduite" lors du quart de finale de la CAN entre le Maroc et le Cameroun, a annoncé la CAF jeudi.

La Confédération africaine de football (CAF) a infligé également une amende de 20.000 dollars à Samuel Eto'o, "coupable de violation des principes de fair-play", sanctionnant "son comportement" lors du quart de la Coupe d'Afrique des nations perdu par le Cameroun face au pays hôte (2-0), le 9 janvier, précise l'instance dans un communiqué.

Avant même l'officialisation de la décision, la fédération camerounaise, la Fecafoot, a dénoncé dans un communiqué sur ses réseaux sociaux une décision "dépourvue de toute motivation explicite".

Tags : CAF, manque de fair-play, Samuel Eto'o, sanction

