Samuel Eto'o sanctionné par la CAF pour manque de fair-play

La Confédération africaine de football (CAF) a infligé également une amende de 20.000 dollars à Samuel Eto'o, "coupable de violation des principes de fair-play", sanctionnant "son comportement" lors du quart de la Coupe d'Afrique des nations perdu par le Cameroun face au pays hôte (2-0), le 9 janvier, précise l'instance dans un communiqué.
Avant même l'officialisation de la décision, la fédération camerounaise, la Fecafoot, a dénoncé dans un communiqué sur ses réseaux sociaux une décision "dépourvue de toute motivation explicite".