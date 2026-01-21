Vous avez également prouvé, par la détermination et la performance héroïque et honorable dont vous avez fait montre, l'importance de Notre vision stratégique d'investir dans le capital humain et de moderniser les infrastructures du Royaume, qui ont démontré leur résilience et leur niveau mondial de préparation en prévision de l'accueil de la Coupe du monde 2030».
S.M le Roi dans Son message adressé aux membres de l’équipe nationale
Mercredi 21 Janvier 2026
«Vous avez démontré que la persévérance, le sérieux et l'esprit d'équipe sont la voie pour l’accomplissement des performances, de même que vous avez présenté au monde un exemple de ce que la jeunesse marocaine et africaine peut réaliser lorsqu'elle a confiance en ses talents et ses capacités(…)
