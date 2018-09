Réunion des Groupes de travail thématique Sur la cause nationale

Les participants à une réunion du Groupe de travail thématique sur la cause nationale à la Chambre des représentants, tenue récemment à Rabat, ont souligné la nécessité de continuer à faire face à toutes les manœuvres des adversaires de l'intégrité territoriale et de réfuter la thèse séparatiste.

Les intervenants à cette réunion qui s'est déroulée en présence du président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, ont mis en avant l'importance du volet stratégique dans son action, eu égard aux derniers développements de la cause nationale au niveau onusien et aux provocations des ennemis de l'intégrité territoriale, prenant en considération les mécanismes de plaidoyer et le plan médiatique parallèle, en plus des acquis historiques et juridiques des régions du Sud du Royaume, indique un communiqué de la Chambre.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la consécration des nouveaux mécanismes créés par les nouvelles dispositions du Règlement intérieur de la Chambre, visant à consolider la présence parlementaire au niveau de tous les chantiers nationaux et l’encadrement institutionnel de cette participation, précise la même source.

Les participants ont également mis l'accent sur l’importance de la communication dans le cadre d’un plan d’information efficace dans une optique de coordination, de coopération et de concertation avec toutes les parties prenantes.

A l'issue de cette réunion, les membres du groupe ont procédé à la constitution de l’instance dirigeante du groupe.